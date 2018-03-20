В Мурманске при взрыве обрушились три этажа жилого дома

В жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ. Сигнал о взрыве поступил оперативному дежурному в 16.55, сообщили корреспонденту "РГ" в главном управлении МЧС России по Мурманской области.

В результате взрыва частично обрушились перекрытия третьего, четвертого и пятого этажей в одном из подъездов дома.

- К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Причины взрыва устанавливаются. Дальнейшая информация уточняется.

Последний раз подобный инцидент произошел в Мурманске на Зеленой улице в ноябре 2017 года. После взрыва бытового газа в пятиэтажке загорелись две квартиры на пятом этаже, частично были повреждены бетонные конструкции стены. Жильцы дома были эвакуированы, двое пострадавших доставлены в больницу.