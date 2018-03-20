В Петербурге из-за гриппа школьные каникулы начнутся раньше

Все школы Санкт-Петербурга с 21 марта закроются на каникулы, хотя по расписанию весенние вакации должны были начаться только 24 марта.

Комитете по образованию принял решения продлить каникулы на три дня в связи с начавшейся в городе эпидемии гриппа. Завершатся каникулы, как обычно, 31 марта, но в связи с эпидемиологической обстановкой продлятся в этом году на три дня дольше, поясняют в ведомстве.

В городе с 20 марта объявлены усиленные меры по профилактике гриппа и ОРВИ - постановление об этом подписала глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова. По итогам прошлой недели с 12 по 18 марта эпидпорог по заболеваемости населения Санкт-Петербурга в целом оказался превышен на 63,5 процента. Среди школьников 7-14 лет порог заболеваемости превышен на 54,6 процента, среди петербуржцев старше 15 лет - на 85,6 процента. Кроме этого, отмечают специалисты, возросло число пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой заболевания, которым требуется госпитализация в стационар.