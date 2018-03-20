В Петербурге водитель Hummer обстрелял полицейских

В Петербурге водитель внедорожника Hummer открыл стрельбу по полицейским, остановивших его машину в рамках профилактической операции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел сегодня в два часа ночи. Полиция остановила внедорожник у дома 13 по Коломяжскому проспекту. Правоохранители проверили документы и попросили открыть багажник. Вместо этого 56-летний водитель выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в полицейских. Они открыли ответный огонь, однако нарушителю удалось скрыться.

Полицейские устроили погоню и нашли брошенную машину возле дома на Горной улице. Личность водителя уже установлена, его ищут.