Профстандарты в системе ЖКХ необходимы. Как минимум для того, чтобы жильцы и управляющие компании не сомневались в профессионализме своего сантехника, электрика или ремонтника лифтового хозяйства. А еще для того, чтобы цены за услуги, выставленные в наших платежках, были мотивированы и понятны каждому жильцу.

Но как измерить, соответствуют ли уровню современных профстандартов все бойцы огромной армии работников ЖКХ? Ведь только в Санкт-Петербурге в отрасли занято более 40 тысяч сотрудников более ста самых разных профессий.

- Вот передо мной лежит приказ, утвержденный минтруда, о введении профстандарта. Одна из специальностей называется "специалист в области ценообразования и регулирования в ЖКХ". Меня как профессионала смущает такое определение, - говорит Ирина Богуславская, заместитель председателя комитета по тарифам администрации Санкт-Петербурга. - Мы провели опрос представителей управляющих компаний. Они заявили, что этим профстандартом они не пользуются и пользоваться не могут. Ведь специальность касается четырех важных отраслей (газоснабжение, тепло- и водоснабжение, электроэнергетика). В каждой из перечисленных - свое отраслевое законодатель-ство. Вы представляете, каким разносторонне подкованным юристом должен быть экономист, который в управляющей компании занимается ценообразованием? При этом там нет ни отделов, ни специальных служб, ориентированных на это. Нет и программ в вузах, которые бы готовили специалистов с такой квалификацией.

В результате многим приходится действовать на свой страх и риск.

Другая проблема использования профстандартов в сфере ЖКХ - неотрегулированность их применения. Внятно ответить на вопрос: в чем преимущество работника, подтвердившего свою квалификацию, перед тем, кто этого не сделал, - сегодня не может никто. Без ответа остается и другой, смежный с ним вопрос: как мотивировать работодателя применять систему оценки квалификации своих работников?

Нина Леонтьева, председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отмечает:

- У нас сегодня путаются два понятия: должностная инструкция и профстандарт. Считается, что если работник выполняет должностную инструкцию, он готов подтвердить уровень, ему можно присвоить повышенную квалификацию.

При этом никаких доплат за повышение, как раньше говорили, "своего разряда", работник не получает. И на переподготовку кадров, на повышение квалификации работников денег в бюджетах управляющих компаний нет. Возникает резонный вопрос: откуда их взять? Неужели с жильцов обслуживаемых домов, повышая цены на услуги?

Нина Леонтьева подчеркивает: работник должен быть заинтересован в повышении квалификации. Но в этом же должен быть заинтересован и его работодатель. Потому что именно тот, кто держит бизнес, ответ-ственен за качество предоставляемых услуг.

Внедрение профстандартов в ЖКХ началось сверху. Председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов подчеркивает:

- Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям наделил Совет по профессиональным квалификациям (СПК) ЖКХ полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации. Сейчас идет работа по созданию на базе региональных отраслевых объединений работодателей в ЖКХ центров оценки квалификаций (ЦОК).

Совет работает уже четыре года. Разработано 52 профес-

сиональных стандарта, описано более 120 профессиональных квалификаций, в регионах создан 31 центр по оценке квалификаций, подготовлены 268 экспертов. Но... Практические результаты этой работы по-преж-нему измеряются единицами. Нина Леонтьева привела примеры сдачи экзаменов на подтверждение профстандартов. Цифры "выпускников", прошедших в Петербурге оценку ЦОКа, измеряются едва ли десятками человек. И это из 40-тысячной "армии"!

Причины такого скромного результата, помимо всего вышеперечисленного, заключаются еще и в том, что технологии в сфере ЖКХ развиваются быстрее, чем система оценки труда работников отрасли. Эксперты признаются: уже есть необходимость актуализировать те оценочные комплекты, что были составлены всего 2-3 года назад.

Сказывается и специфика отрасли.

- Профстандарт что нам говорит? Что сварщик, который варит полипропиленовые трубы в ЖЭКе, должен уметь варить фермы мостов и корпус корабля, - возмущается Нина Леонтьева. - Но это совершенно разные специальности! Значит, надо думать о каких-то подгруппах, отраслевых подразделениях. Кроме того, сегодня водоканал Санкт-Петербурга отличается от водоканала Вологды или Пскова. И разработать единый профстандарт для всех регионов вряд ли правильно.

Именно для урегулирования таких вопросов СПК ЖКХ выступил с инициативой создания координационных советов в регионах. И в 60 субъектах России они уже действуют. Но не в Санкт-Петербурге.

Эксперты говорят и о том, что было бы правильно внедрять оценку по профстандартам на самом первоначальном этапе, когда будущий сотрудник сферы ЖКХ только сдает вы-пускные экзамены в вузе или колледже. Однако, как заметил Павел Михайлов, ректор "Водной академии", добиться взаимопонимания с министерством образования в этом вопросе пока не удается.

- Значит, такие пробелы надо компенсировать дополнительным профессиональным образованием, - заявляет он.

Пока эксперты сходятся в одном: профессиональные стандарты - это то мерило, по которому работодатель в ближайшем будущем будет набирать кадры сотрудников. Сделать его удобным и пригодным в использовании - задача сегодняшнего дня.