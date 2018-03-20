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20.03.2018 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело на стрелявшего в полицейских водителя

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Следственный отдел Приморского района Северной столицы возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый - владелец внедорожника Hummer, открывший стрельбу по полицейским во время проверки документов.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, инцидент произошел в ночь на 20 марта возле одного из домов по Коломяжскому проспекту. Полиция остановила иномарку для проверки документов. Однако вместо того, чтобы предъявить водительские права и паспорт на машину, водитель достал пистолет "Оса" и дважды выстрелил в правоохранителей.

Полицейские открыли ответный огонь, однако водителю удалось скрыться. Позже его машину нашли брошенной, а в ней обнаружили два пистолета с патронами - сейчас эксперты выясняют, являются ли они боевыми.

- Проводится обыск по месту жительства подозреваемого с целью отыскания и изъятия предметов и документов необходимых для следствия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого и привлечения его к уголовной ответственности, - отметили в ГСУ.

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