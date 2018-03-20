В Северной столице на линию вышли уникальные троллейбусы

В Петербурге на городские магистрали вышли электробусы с динамической подзарядкой.

Их можно встретить уже на трех городских маршрутах - В Приморском и Красносельском районах. Этот необычный вид общественного транспорта - на самом деле эволюция троллейбуса, который теперь может двигаться не только с помощью контактной сети, но и на автономном ходу.

"Идею создать сеть городских троллейбусных маршрутов, не привязанных жестко к контактной электросети, в Петербурге начали прорабатывать еще с 2011 года, - рассказывает советник директора ГУП "Горэлектротранс" Сергей Китаев. - Тогда идею начали прорабатывать совместно с компанией "Энер Зэт". В 2012 году мы приняли участие в испытаниях первой машины в Вологде. А с 2013 года тестовые испытания начали проходить регулярно и в Петербурге".

На постоянной основе первые электробусы марки "Тролза" появились на улицах Северной столицы лишь в середине декабря прошлого года. Часть пути они преодолевают привычным образом, держась "рогами" за контактную сеть, а часть - с помощью электроэнергии, полученной от аккумуляторов. Первые маршруты инновационного транспорта запустили в Приморском районе - одном из самых быстроразвивающихся. Сначала был опробован маршрут №23: на автономном ходу электробус проходит от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы, затем переходит на контактную сеть и следует до станции метро "Комендантский проспект" и далее до конечной остановки "Улица Шаврова".

Статистика показывает, что электроновинка существенно облегчает жизнь новоселов Приморского района. В районе новостроек раньше работали только два троллейбуса маршрута №23, они перевозили около 1,2 тысячи пассажиров в день. Сейчас пассажиропоток уже превысил 10 тысяч человек в сутки, на линию выведены 12 машин в будние дни и 11 - в выходные. Поэтому еще один маршрут - он, кстати, получил порядковый номер - был запущен в этом же районе от станции метро "Комендантский проспект" до жилого квартала "Юбилейный". И, несмотря на тот факт, что трассы электробусов №23 и №2 частично совпадают - при движении под контактной сетью - пассажиропоток растет на обоих.

"Раньше трассы этих маршрутов были в полтора-два раза короче и ограничивались контактной сетью, - отмечает Сергей Китаев. - Возможности автономного хода позволили создать новые транспортные связи в районе новостроек".

Эксплуатация электробусов позволит очистить центральную часть Петербурга от паутины проводов

Новый вид транспорта позволяет не только экономить время и деньги, например, ехать без пересадок, но и обеспечивает комфортные условия. "В салоне установлены яркие светодиодные табло нового поколения, есть USB-порты для зарядки гаджетов. Медиакомплекс транслирует видео, раздает Wi-Fi-сигнал, сопряжен с системой информирования пассажиров, - говорят в Горэлектротрансе. - Есть также система "Говорящий город" для незрячих. При этом информирование пассажиров с ограниченными возможностями, общая информационная система и медиасистема впервые в стране интегрированы в единый комплекс".

Третий маршрут запущен в Красносельском районе: электробус № 41 позволяет добраться от станции метро "Кировский завод" до новых жилых кварталов микрорайона "Балтийская жемчужина". Однако все это - только начало. В планах Смольного - сформировать еще два маршрута в новостройках, таким образом, пять направлений будут обслуживать 115 машин. А в будущем не исключено, что электробусы придут и на Невский проспект. Здесь их способность двигаться самостоятельно даст иной эффект - позволит очистить виды парадного Петербурга от паутины проводов. Проект получил рабочее название "Чистое небо".