В Сыктывкаре из-за вспышки ОРВИ закрыли школы

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми инициировало прекращение учебных занятий в школах Сыктывкара из-за вспышки ОРВИ. Как сообщает пресс-служба ведомства, эпидемический порог превышен во всех возрастных группах, причем наиболее значительно в группе от семи до 14 лет. Перерыв в занятиях продлится 10 дней.

За прошедшую неделю - с 12 по 18 марта - в целом по Республике Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 8411 человек, в том числе 6260 детей. Среди заболевших 74,4 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 25,6 процента - взрослое население. Впрочем, уровень заболеваемости по республике ниже порогового на 23,1 процента.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", в регионе в основном циркулировали респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа A(H1N1)pdm и В. Однако осложнений удалось избежать - по данным специалистов, они возникают в основном у непривитых пациентов. У тех, кто привился грипп протекает легко. ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа" Минздрава России уверяет, что нынешние вирусы гриппа не обладают никакой специальной устойчивостью к привычным и имеющимся в РФ медицинским препаратам.