В Заполярье пятилетняя девочка погибла в ДТП с 11 машинами

На 1531-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в районе города Заполярный произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в следственном управлении СК по Мурманской области. Авария случилась сегодня около восьми утра.

- Все началось со столкновения шести машин, - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк. - Водители еще пяти автомобилей, которые ехали следом, пытались среагировать, но не успели. Их машины получили незначительные повреждения. На месте происшествия работают следователи, ведется проверка.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области, в ДТП есть жертва - пятилетняя девочка получила смертельные травмы и скончалась в машине скорой помощи. Еще шестеро человек получили различные травмы.