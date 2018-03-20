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20.03.2018 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без права на ошибку

В Астраханской области будут платить имущественные налоги исходя из кадастровой стоимости
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России №7520 (57)
С этого года жители Астраханской области должны будут оплатить имущественные налоги, рассчитанные по-новому. Теперь их размер определяется исходя из кадастровой стоимости дома или квартиры. Депутаты Астраханской думы считают, что при применении нового регионального закона могут возникнуть сложности.
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О том, какие именно, шла речь на "круглом столе" в региональном парламенте. По словам первого заместителя председателя думы Ирины Родненко, прежде всего есть значительный пласт имущества, которое граждане получили до создания Росреестра, то есть до 1998 года. Соответственно эти объекты не внесены в перечень налогооблагаемого имущества.

- И еще мы можем столкнуться с проблемой точности оценки, когда граждане не согласятся с цифрами в своих платежках, - добавила депутат.

При этом из-за законодательных нюансов оспорить массовую кадастровую оценку астраханцы не смогут, потому что пятилетний срок, который отводится на эту процедуру уже истек: в регионе такая работа проводилась в 2012 году. И за все это время только единицы воспользовались своим правом пересмотреть итоги оценки. Но это вовсе не значит, что остальные согласны. Депутаты опасаются, что для большинства астраханских семей сумма начисленного налога вообще станет сюрпризом. Оспаривание же кадастровой стоимости объекта в суде может обойтись в круглую сумму, и при этом еще необходимо провести независимую оценку, которая учтет индивидуальные особенности каждого объекта и позволит избежать ошибок в расчетах.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который призван отменить пятилетний срок оспаривания результатов массовой оценки. Астраханские депутаты поддержали эту инициативу.

- Мы планируем вынести на обсуждение Южно-Российской парламентской ассоциации еще один проект закона об изменении налогового законодательства России, - рассказала председатель комитета думы по бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике Татьяна Максимова. - Его суть в том, чтобы предоставить гражданам, оспорившим кадастровую стоимость своего имущества в суде, право на перерасчет за предыдущие налоговые периоды, так как сейчас оспорить начисленные платежи можно только в рамках текущего года. Заседание ЮРПА состоится в апреле 2018 года. Между тем руководитель регионального агентства по управлению госимуществом Наталья Москвитина сообщила, что в прошлом году был сформирован перечень объектов недвижимости, налог на которую исчисляется по-новому - исходя из кадастровой стоимости. Для этого сотрудники ведомства выполнили анализ и фактическое обследование более 40 тысяч строений, зданий и сооружений. Сейчас перечень сформирован и направлен в Федеральную налоговую службу.

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