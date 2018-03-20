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20.03.2018 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В обход санкций

Беларусь стала главным торговым партнером Крыма
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7520 (57)
Крым стал менее зависим от импорта. Объем ввозимой в республику продукции по итогам прошлого года сократился, но вместе с тем увеличилось количество стран, с которыми налажены деловые отношения.

По данным Крымской таможни, внешнеторговый оборот республики в прошлом году составил 93,3 миллиона долларов США, что на 19 процентов меньше, чем в 2016-м.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Отрицательное сальдо внешней торговли достигло 33,6 миллиона, то есть в Крым по-прежнему ввозят значительно больше товаров, чем вывозят, - объясняет руководитель Крымстата Ольга Балдина.

Однако импорт также сократился: в январе-декабре 2017 года на полуостров ввезли товаров на 63,4 миллиона долларов, что на пять процентов меньше, чем за аналогичный период 2016 года (67,035 миллиона).

Из стран дальнего зарубежья в Крым везут продовольствие и сельскохозяйственное сырье - 38,6 процента (январь-декабрь 2016 этот показатель был 36,4 процента) на втором месте машины и оборудование, на долю которых пришлось 33,5 процента (в 2016-м - 46,8 процента), на третьем - металлы и изделия из них, импорт которых за год вырос с 5,8 до 15,8 процента.

В отличие от незначительного падения импорта, экспорт снизился по сравнению с 2016 годом на 38 процентов, до 29,8 миллиона долларов США.

- На экспорт в страны дальнего зарубежья Крым традиционно поставляет продукцию химической промышленности, на долю которой приходится 46 процентов (в 2016 году было 28 процентов), машины и оборудование - 40 процентов (33 процента), продовольствие и сельскохозяйственное сырье - 10 процентов (пять процентов), - продолжает Ольга Балдина.

Фото: Сергей Винник/РГ
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В страны СНГ республика в основном поставляет машины и оборудование - 36 процентов экспорта, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 30 процентов и продукцию химпрома - 19 процентов.

Кстати, по информации минэкономразвития республики, на полуострове около двухсот предприятий обладают высоким экспортным потенциалом, который оценивается в миллиард долларов. Но полностью реализовать его предприятия пока не могут, в том числе из-за санкций со стороны западных стран. Хотя торговых партнеров за рубежом у республики с каждым годом становится все больше.

В 2017 году Крым торговал с партнерами из 60 государств (в 2016 году их было 57). Экспортировали крымскую продукцию в 26 стран мира (в 2016 году их было 23), импортировали товары из 52 стран мира (49 стран).

- Основными торговыми партнерами Крыма стали Республика Беларусь, которая занимает 21,7 процента от стоимостного объема товарооборота, а также Китай (16,4 процента), Украина (15,8 процента), Италия (10,3 процента) и Индия (5,5 процента), - продолжает она. - На них приходится 69,7 процента стоимостного объема внешнеторгового оборота.

В 2016 году пятерку ведущих стран-партнеров возглавлял Китай (20 процентов от стоимостного объема товарооборота), Беларусь была на втором месте (14,8 процента), далее шли Украина (14,3 процента), Италия (7,9 процента) и Турция (7,6 процента).

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