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20.03.2018 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Города Крыма сняли из космоса

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Российский космонавт Антон Шкаплеров сделал на Международной космической станции фотографии двух городов Крыма - Симферополя и Саки, которые опубликованы на своей странице в Instagram.

Космонавт всегда с особым вниманием относится к полуострову, поскольку сам является уроженцем Севастополя. Он объяснил своим подписчикам, что зимой съемка с орбиты затруднена из-за того, что большая часть России в эти месяцы "спрятана" под облаками.

Фото: roscosmosofficial/instagram.com
Космонавт МКС сфотографировал Крым "из рабочего окна"

- Вы часто просите меня сфотографировать ваши родные города. Зимой это было крайне проблематично - большая часть России спряталась под облаками. Но с наступлением весны, надеюсь, ситуация изменится, поэтому буду чаще радовать вас снимками российских городов, - написал Шкаплеров. - Сегодня я передаю космический привет жителям Симферополя и города Саки на западе Крыма.

Также космонавт поинтересовался у крымчан, видят ли они МКС в те минуты, когда она пролетает над полуостровом. И даже сообщил точное время наблюдения за МКС из Крыма в марте: 26 марта 20:03:03 - 20:09:28, 27 марта 20:47:15 - 20:53:42, 28 марта 19:54:53 - 20:01:28, 30 марта 19:47:00 - 19:58:21.

Ранее Шкаплеров уже не раз выкладывал в интернет фотоснимки Крыма, сделанные из космоса: в объектив его камеры попадали полуостров в целом, Керчь, Севастополь и строящийся Крымский мост. А в январе он сфотографировал возле окна иллюминатора, на фоне космического пространства 200-рублевую купюру с изображением памятника затопленным кораблям в Севастополе.

Вы часто просите меня сфотографировать ваши родные города. Зимой это было крайне проблематично - большая часть России спряталась под облаками. Но с наступлением весны, надеюсь, ситуация изменится, поэтому буду чаще радовать вас снимками российских городов. А сегодня я передаю космический привет жителям Симферополя и города Саки на западе Крыма! И еще есть вопрос - я за вами постоянно наблюдаю из космоса, а вы следите на пролетом Международной космической станции? Если нет, то исправляйтесь 😉Вот время наблюдения за МКС из Крыма в марте: 🔭26 марта 20:03:03 – 20:09:28 🔭27 марта 20:47:15 – 20:53:42 🔭28 марта 19:54:53 – 20:01:28 🔭30 марта 19:47:00 – 19:58:21 • Citys on the Crimean peninsula from the #ISS - #Simferopol and #Saki.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

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