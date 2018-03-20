"Локомотив-Кубань" в полуфинале Еврокубка победил "Реджо Эмилию"

Во вторник вечером в первом матче 1/2 финала баскетбольного Еврокубка "Локомотив-Кубань" переиграл в Краснодаре итальянский клуб "Реджо Эмилия" - 82:65 (19:15, 24:13, 20:23, 19:16). Кубанские железнодорожники одержали 19-ю победу подряд в еврокубках.

Следующий поединок серии до двух побед пройдет в пятницу, 23 марта, на Апеннинах, в небольшом городке Реджо Эмилия. Если понадобится третья игра, то она состоится в Краснодаре 26 марта. Победитель этого противостояния встретится в финале с лучшим из другой полуфинальной пары, в которой сошлись турецкая "Дарушшафака" и немецкая "Бавария". Обладатель Еврокубка получит путевку в Евролигу сезона 2018/2019.

В дебюте на арене краснодарского "Баскет-холла" итальянцы первыми справились с волнением и повели после атаки их лидера Уайта - 0:5. "Локо" постепенно пришел в себя: Элегар дважды подряд сделал данк, Бэбб попал издали, и уже 19: 9. И тут хозяева решили вдруг тут же "добить" соперника, который с удовольствием воспользовался поспешными бросками (особенно неудачно кубанцы в эти моменты использовали попытки из-за дуги) оппонента. Как итог - 21:21, 13-я минута. При этом итальянцы стали раз за разом удачно проводить разящие контратаки.

А тут еще и не пошла пока игра у Дмитрия Кулагина, который своими феноменальными действиями поразил всех в четвертьфинальных матчах с испанской "Гран-Канарией".

И все же с помощью чрезвычайно агрессивной защиты и доминирования под щитами (кубанцы за первую поливину совершили на девять подборов больше, чем соперник) железнодорожники вышли вперед на уже серьезное расстояние - 38:28, 19-я минута. А за мгновение до окончания второй четверти Бэбб снова попал из-за дуги, увеличив отрыв хозяев вообще до полутора десятка очков- 43:28.

В третьей четверти "Локомотив-Кубань" продолжает самоотверженно трудиться в защите, а Квале дважды подряд прорывается под щит и даже чуть увеличивает разрыв в счете - 54:38, 24-я минута. У итальнцев пока только центровой Рейнольд переигрывает оппонентов, позволяя "Реджо Эмилии" даже чуть подобраться к краснодарцам - 63:51, 40-я минута.

В начале заключительной четверти кубанцы снова внимательно действуют в защите, возвращая солидный отрыв - 71:55, 35-я минута. Чтобы итальянцам "вернуться" в игру, на практически заполненной вмещающей 7,5 тысяч зрителей арене "Баскет-холла" должно произойти что-то неординарное. Любопытно, что в это время начался матч и в Стамбуле. И в нем в начале второй четверти довольно неожиданно лидирует "Бавария" - 27:15. Но окончательный результат станет здесь известен примерно через час после завершения противостояния в столице Кубани.

Где "Локомотив-Кубань" продолжал контролировать ситуацию, не позволяя итальянцам слишком близко подобраться к себе. В результате кубанский клуб победил со счетом - 82:65 и с хорошим настроением отправляется на ответный поединок в Италию.