В Краснодаре в заброшенном доме обнаружили тела трех мужчин

В Краснодаре в недостроенном доме обнаружили тела трех мужчин, двое из которых, предположительно, были убиты около месяца назад. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".

Трупы мужчин обнаружили в подвале недостроенного частного дома по улице Тенистой.

- В ходе осмотра места происшествия следователем установлено, что тела 37- и 44-летнего мужчин имеют колото-резаные ранения, а приблизительная давность наступления их смерти составляет около месяца, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - В одной из комнат дома обнаружено тело 42-летнего мужчины без определенного места жительства. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной его смерти явилась пневмония. Следствием будут проверены все версии случившегося, в том числе совершение двойного убийства 42-летним мужчиной и последующая его смерть из-за пневмонии.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе для этого назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.