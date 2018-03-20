В Крыму летом начнут строительство первого индустриального парка

ФЦП "Развития Крыма и Севастополя до 2020 года" предусматривает строительство в Крыму нескольких индустриальных парков. Проект первого из них, в Феодосии, уже прошел экспертизу и выходит на этап госзакупок. Приступить к строительству Корпорация развития Крыма рассчитывает 1 июня этого года.

Кто на новенькое

Участок для индустриального парка находится недалеко от Феодосии, в районе села Насыпного, вдоль автотрассы Симферополь - Керчь, и с западной стороны граничит с территорией совхоза "Старокрымский". Парк займет 122 гектара земли, которая сейчас находится в республиканской собственности. Впоследствии участки парка будут передавать инвесторам в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа. На время проведения проектно-изыскательских работ и подготовки соответствующей документации (11 месяцев) их могут освободить от арендной платы за землю.

В парке планируют разместить девять резидентов: логистический комплекс с оптово-розничным центром, фабрику, выпускающую мороженое, заводы по переработке сельхозпродукции, производству детского питания, соков и концентратов, а также предприятие, изготавливающее картонную и деревянную тару и паллеты. Также в индустриальном парке будет производственный участок лазерной абразивной резки и промышленный 3D-принтер.

- С потенциальными резидентами подписан меморандум о создании этих предприятий, - рассказал генеральный директор АО "Корпорация развития РК" Олег Морозов. - Общая площадь - 57 гектаров. Получается, что еще до начала строительства около 67 процентов территории уже имеет резидентов. Они планируют инвестировать в свои проекты около 12 миллиардов рублей и создать 2758 рабочих мест (средняя зарплата составит 36 тысяч рублей). Кроме того, сейчас ведем переговоры с минпромторгом РК о переносе в парк несколько действующий феодосийских компаний, материально-техническая база которых находится в плачевном состоянии. Учитывая, что площадь, которую мы сможем раздать резидентам после строительства общественных зон и дорог общего пользования, составляет 88 из 122 гектаров, свободных участков остается совсем мало.

Площадку накроют сетью

Для того чтобы перейти от меморандума к подписанию договоров с инвесторами, корпорация должна подготовить площадку парка, оснастив ее необходимой инфраструктурой. Обойдется ее создание в 1,753 миллиарда рублей, в том числе 350 миллионов рублей потратят на строительство подводящих сетей газо-, водо- и электроснабжения. В парке появится новый административно-бытовой комплекс площадью 500 квадратных метров, два контрольно-пропускных пункта, два поста охраны, стоянка на 60 легковых машин и 120 большегрузных, эстакада для ремонта грузового транспорта. По территории проложат внутриплощадочные сети газо-, водоснабжения, построят насосную и очистную станции с резервуаром питьевой воды, новую электрическую подстанцию "Виноградная" мощностью 48 мегаватт и еще две распределительные. Предусмотрено ограждение территории и сеть внешнего наблюдения. Все это обойдется в 1,253 миллиарда рублей.

- Мы уже получили от ресурсоснабжающих организаций одобрение проекта, технические условия, заключили договор присоединения к сетям, - сообщил технический директор Корпорации развития РК Александр Киселев. - Сейчас компании работают над проектами строительства сетей внешнего снабжения индустриального парка "Феодосия". Наиболее продвинулись "Крымгазсети", "Вода Крыма" и "Крымэнерго".

Поставщики ресурсов синхронизировали планы прокладки подводящих сетей к индустриальному парку со своими, в частности, "Крымгазсети" параллельно хочет подключить к газу четыре населенных пункта. Водоснабжение парка организуют от нового водовода Феодосия - Судак, а электроснабжение - от подстанции "Феодосия". Мусор собираются вывозить на строящийся Тургеневский полигон в районе поселка Зуя.

- Исходя из опыта общения с инвесторами, могу сказать, что большинство из них ищет территорию с готовыми инженерными коммуникациями, - говорит Олег Морозов. - Благодаря парку мы как раз сможем устранить инженерно-техническое отставание некоторых площадок полуострова.

Достойный выбор

Пока идет стройка, Корпорация отработает механизм управления индустриальным парком. В России опыт создания таких государственных и частных объектов уже есть, так что изобретать велосипед не придется. Управлять крымским "общежитием для бизнеса" будет корпорация, которая сменит функцию технического заказчика на управляющую компанию. В отделе строительства инженерной инфраструктуры, занимающемся созданием парка, будут знать, что и как работает, что нужно делать, если оборудование выйдет из строя.

Чтобы не допустить к строительству парковой инфраструктуры недобросовестных подрядчиков, корпорация совместно с минэкономразвития РК создала антидемпинговый барьер. Первый уровень отсечения недобросовестных поставщиков - это обязательная банковская гарантия на всю сумму контракта, второй - аванс.

- Поставщики идут за сладким словом "аванс". Когда он не превышает пяти процентов от суммы контракта, им уже "невкусно", - говорит Олег Морозов. - Я надеюсь, благодаря небольшой сумме аванса и требованию предоставлять банковскую гарантию, нам удастся создать прозрачный, понятный механизм выбора подрядчика, ведь феодосийский парк очень важен для Крыма: во-первых, потому что это пилотный проект, а во-вторых, потому что его появление даст толчок развитию перерабатывающей индустрии в республике.

Правительство региона столкнулось с тем, что местные сельхозпроизводители имеют большие проблемы с хранением урожая и его переработкой. Например, в Бахчисарайском районе есть фермер, который выращивает ежевику на десяти гектарах. Он собирает 300 тонн ягод в год, а продать может только 100 тонн, потому что остальные - некондиционные ягоды. У него нет возможности переработать их или отдать кому-то на переработку. Завод, который станет перерабатывать такую продукцию в соки или концентраты, - это гарантированный рынок сбыта, а значит, стимул для предпринимателя выращивать еще больше.

- С появлением современных перерабатывающих заводов возникнет необходимость осваивать незадействованные сельхозземли. Пока этого нет, большинство сельхозпроизводителей вынуждены работать на низком маржинальном рынке, выращивая зерно, горох и нут. Эти культуры формируют высокие показатели в отрасли, но не дают новые рабочие места. Крыму же нужен высокомаржинальный рынок с высокой добавленной стоимостью, нужна другая оплата труда и, соответственно, совсем другие налоги, - добавил Морозов.

Мнение

Татьяна Малий, заместитель министра экономического развития РК:

- Это первый крупный проект, который повысит рейтинг республики. У нас должны быть индустриальные и технопарки, которые увеличат инвестиционную привлекательность Крыма. Конечно, есть определенные сложности, но они решаемы. Например, в парке планируется создать 2758 рабочих мест. Мы уже ведем переговоры с вузами Крыма о подготовке специалистов, которые смогут найти работу на новых предприятиях.