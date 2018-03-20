В Крыму обнаружен схрон оружия и боеприпасов

Центр по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым обнаружил в лесу крупный схрон оружия и боеприпасов в ущелье горы Ай-Петри в Бахчисарайском районе.

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Крым, неизвестные лица хранили вблизи села Соколиное карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовку "ТОЗ-8", охотничье ружье 16-го калибра, обрез охотничьего оружия 16-го калибра, 448 патронов разного калибра, а также запчасти от оружия. Помимо этого в отдельной металлической коробке были припасены охотничий порох и учебно-тренировочная граната Ф-1.

Сейчас все оружие и боеприпасы изучают специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым. Их заключение, вероятно, позволит определить происхождение незаконное арсенала и преступников, причастных к незаконному обороту оружия. Возможно, ружья "засветились" в ранее совершенных преступлениях.

ОМВД России по Бахчисарайскому возбудил уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Оружейным дельцам грозит тюремный срок до восьми лет.