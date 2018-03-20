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20.03.2018 18:17
Проект: В регионах

В Ростовской области созданы еще две территории опережающего развития

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Впечатляющие результаты работы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Гуково позволили Ростовской области расширить количество городов, получивших особенный статус.

Согласно постановлению правительства РФ, в регионе созданы еще две территории опережающего социально-экономического развития - в Звереве и Донецке. Инициировал это решение губернатор Ростовской области Василий Голубев, принявший участие в заседании правительства РФ, а затем во время рабочей встречи с премьер-министром доложивший об итогах работы ТОСЭР "Гуково". Напомним в конце января 2016 года статус такой территории получил шахтерский моногород Гуково.

Итоги впечатляют. ТОСЭР "Гуково" вошла в число российских лидеров, опередив другие российские ТОСЭРы с мощно развитым промышленным производством по темпам создания условий для привлечения инвесторов.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Еще не так давно бывшие шахтерские города снискали себе славу депрессивных территорий. В течение долгих лет они жили за счет угледобывающей промышленности, превратившись таким образом в монопрофильные, или, как стали называть, моногорода. Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия (которое может работать или закрыться), нужны новые инвестиционные проекты, которые создают диверсификацию местной экономики.

При этом в Гукове, Звереве и Донецке есть свои преимущества, которые нужно использовать. Это сложившаяся индустриальная специализация этих территорий, выгодная логистика, большое количество потенциальных инвестиционных площадок и, конечно же, трудовые ресурсы.

- Создание новых территорий опережающего развития в области - эта высокая оценка тому, как Ростовская область сработала по динамике организации площадки в Гуково, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Развитию всех трех донских ТОР необходимы динамика, очевидный напор в решении поставленных задач. Нужно сделать так, чтобы эти территории пополнялись "живыми", активно развивающимися объектами. Для этого, прежде всего, необходимо ускорить подготовку документов для формирования инженерной инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Резиденты ТОР в моногородах могут получить широкий набор преференций по налоговым платежам. Например, инвесторы освобождаются от уплаты налога на прибыль в федеральную казну на пять лет с того момента, как получен первый доход от работы на территории ТОСЭР. Их также  освобождают от уплаты налогов на землю и на имущество организаций, подлежащих зачислению в областной и местный бюджеты, устанавливается льготный коэффициент при расчете налога на добычу полезных ископаемых в течение 10 лет - начиная от 0 в течение первых двух лет.

Возможные направления привлечения инвестиций в экономику моногородов - импортозамещающие производства в сфере легкой, пищевой, химической промышленности, производства машин и оборудования, производство строительных материалов, мебели, обработка древесины, переработка отходов, транспортная обработка грузов, туризм, образовательные услуги и другие. Кроме того, Гуково, Зверево и их окрестности рассматриваются в качестве привлекательной локации для строительства ветропарков.

Справка

ТОСЭР - часть территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Территория опережающего развития создается на 10 лет. Срок существования территории опережающего развития может быть продлен на 5 лет.

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