Жителей Дона предупредили о снежном буране и урагане

В Ростовской области региональное управление МЧС сообщило о резком ухудшении погоды, а также о предстоящем снегопаде и усилении юго-западного ветра до 28 метров в секунду. Понижение температуры воздуха приведет к образованию гололеда на дорогах региона.

"Ухудшение видимости при осадках составит до 1000 - 500 метров, временами до 100 метров. На дорогах гололедица, по северной половине области снежные заносы. Сильный юго-западный ветер при порывах 15-20 метров в секунду, утром и днем по югу до 23-28 метров в секунду", - говорится в сообщении МЧС.

Температура воздуха будет колебаться от -1 до 8 градусов.

На устьевом участке Дона и в Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды. В конце дня и вечером 21 марта уровни воды на участке Ростов-на-Дону - Аксай приблизятся к неблагоприятной отметке, у Азова - превысят ее на 10-30 сантиметров.

В связи с этим МЧС просит водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.