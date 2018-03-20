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20.03.2018,  
09:33
Текст: Антон Валагин

Армию России вооружат "Терминатором-2"

Российская армия примет на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2", сообщил РИА Новости источник в отечественном военно-промышленном комплексе.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Испытания новых российских "Терминаторов" попали на видео

- Решение об этом принято, - сказал собеседник агентства.

БМПТ - новый класс тяжелой бронетехники, созданный на Урале с учетом опыта вооруженных конфликтов последнего времени. Они показали необходимость защиты танков от малозаметных и мобильных угроз типа одиночных гранатометчиков и переносных комплексов с управляемыми ракетами. Эти задачи и выполняет "Терминатор". Машина на базе Т-90 вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками, четырьмя ПТУР "Атака", автоматическими гранатометами и пулеметом.

Защищена БМПТ даже лучше, чем Т-90: динамический обвес по кругу и электромагнитная система, нейтрализующая мины и фугасы. Экипаж "Терминатора" пять человек. Ранее Минобороны заказало партию из 10 машин для опытной эксплуатации в войсках. БМПТ примут участие в параде Победы на Красной площади, сообщила недавно пресс-служба "Уралвагонзавода" и показала сборку "Терминаторов".

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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