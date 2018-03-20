Прокуратура: На Урале еду для детей готовили в условиях ремонта

Прокуратура Свердловской области обнаружила грубое нарушение санитарных норм при приготовлении еды для детских садов и школ в Новоуральске.

Выяснилось, что в цехах местной фирмы, которая поставляет мясную и рыбную продукцию в образовательные учреждения, одновременно с производством пищевой продукции идет ремонт.

- Нет умывальников для персонала, вентиляции, для мытья помещений и оборудования используются просроченные чистящие средства, некоторые сотрудники не прошли аттестацию, не обеспечены спецодеждой и обувью и так далее, - перечислила официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях (часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ), о нарушении санитарного законодательства (статья 6.3 КоАП РФ) - сейчас они находятся на рассмотрении.