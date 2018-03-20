Видео: Российские летчики перекрыли маршруты "боевиков" в Киргизии

Экипажи Су-25СМ российской авиабазы Кант перекрыли маршруты движения "боевиков" на учениях в Киргизии, передает пресс-служба Центрального военного округа. В полетах были задействованы три звена штурмовиков.

Они применили управляемые и неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность" по целям, которые были в прямой видимости. Также летчики по заданным координатам поразили замаскированные здания, где делали бомбы, и тренировочный лагерь "противника".

Напомним, авиабаза "Кант" входит в состав ЦВО и обеспечивает безопасность воздушного пространства стран ОДКБ. На вооружении летчиков - модернизированные боевые одноместные штурмовики Су-25СМ. В них обновлена авионика (совокупность электронных систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники), добавлен индикатор на лобовом стекле, предназначенный для отображения символьной информации, и многофункциональный дисплей. Также в составе авиаполка - модернизированные транспортные вертолеты Ми-8МТВ.