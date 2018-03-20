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20.03.2018 17:17
Проект: В регионах

На выборах президента Югра побила собственный рекорд

Текст: Елена Панова
Активность избирателей на президентских выборах оказалась рекордной для Югры и составила 69,74 процента, сообщили "РГ" в правительстве региона. Подавляющее большинство югорчан - 76,23 процента - проголосовали за Владимира Путина.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Итоги убедительные, они показывают с одной стороны доверие к самому процессу выборов, с другой - практически абсолютное доверие к президенту, - отмечает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, политолог Анатолий Гагарин. - Я бы сказал, что рост доверия, который выразился в голосовании за Владимира Путина, беспрецедентен. Как правило, у президентов по мере их работы уровень поддержки снижается. Но Путина поддерживает все больше и больше людей. Это свидетельствует о том, что курс, которым он следует, соответствует интересам народа. Он направлен на укрепление экономики страны, повышение благосостояния людей.

По словам Анатолия Гагарина, результаты явки и голосования показывают, что губернатор Югры Наталья Комарова, как человек назначенный главой государства, поддерживает курс команды президента, в том числе и на выборах. В Югре было сделано все, чтобы выборы были открытыми и доступными, чтобы все могли свободно сделать свой выбор. По мнению эксперта, все конкуренты Владимира Путина получили широкие возможности рассказать о своих планах. И все же результаты выборов показал, что подавляющее большинство выбрало программу Владимира Путина.

Политолог Аббас Галлямов считает, что внутриполитическому блоку региона удалось купировать протестные настроения.

Об этом можно судить и по беспрецедентно высокой явке избирателей, она оказалась значительно выше, чем в думскую кампанию, и по числу проголосовавших за действующего президента. По сути, по электоральной активности регион побил собственный внутренний рекорд, показав лучший результат за всю историю президентских выборов, начиная с 2004 года. Примечательно, что Жириновский получил в Югре один из самых низких результатов в УрФО.

- Югра - традиционно одна из зон, где население проявляет высокую гражданскую активность, - отмечает директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. - На результат сработала и опора на общественное мнение, активность губернатора Натальи Комаровой. Провести масштабные выборы с высокой явкой без нарушений - с этой непростой задачей в Югре справились. Власти приложили немало усилий для того, чтобы каждый житель региона чувствовал значимость своего голоса на выборах. Несомненно, достигнутый результат благоприятно скажется и на общем политическом и на публичном позиционировании губернатора Югры.

Ряд экспертов считает, что на результат выборов повлияла, в том числе, и внешнеполитическая ситуация, когда люди в очередной раз сплотились вокруг главы государства. Это мнение в частности высказывает директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

- Люди отлично понимают, что на кону стоит дальнейшие развитие страны. Результаты выборов - это запрос на дальнейшее стратегическое развитие государства. Кроме того, решение таких проблем как, борьба с коррупцией, повышение уровня жизни, достойное медицинское обслуживание, люди связывают именно с Владимиром Путиным. Те субъекты страны, в которых люди доверяют региональной власти, показывают и высокие результаты по явке. В этом смысле работу по проведению выборов и каждодневную работу правительства Югры можно оценить довольно высоко. Выборы это подтвердили, - заключил эксперт.

Официальный сайт правительства Югры

 

По материалам пресс-службы правительства Югры

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