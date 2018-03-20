Жителя Кургана оштрафовали за селфи с перевернутой иконой

18-летний житель Кургана оштрафован за излишне креативное селфи: молодой человек сфотографировался с перевернутой иконой, разместил снимок в интернете и сопроводил его оскорбительной подписью.

"В декабре прошлого года подозреваемый отмечал день рождения в съемном коттедже и нашел там православную икону. Держа ее перевернутой, он сфотографировал свое отражение в зеркале и разместил получившееся фото на своей странице в соцсети. Под снимком он оставил комментарий, выражающий явное неуважение к обществу и оскорбляющий чувства верующих", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Зауралья.

Молодой человек попал в поле зрения правоохранительных органов и стал фигурантом уголовного дела (ч.1 ст.148 УК РФ).

Во время предварительного следствия он раскаялся, разметил на своей странице пост с извинениями и даже пожертвовал православному храму некоторую сумму денег.

Так как преступление парень совершил впервые и в своих действиях повинился, то в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования. В итоге молодому человеку назначен лишь судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.