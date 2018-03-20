Новости

Самолет на водородном топливе покажут на форуме "Армия-2018" 12:02
Жителя Кургана оштрафовали за селфи с перевернутой иконой 11:55
Памфилова: Результаты выборов президента отменены на семи участках 11:50
Шувалов: Россия может "закрутить спираль" экономического роста 11:47
Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах 11:31
Между Петербургом и Хельсинки пустят беспилотные автомобили 11:30
В Орле 1600 инвалидов оставили без соцпомощи 11:25
В Петербурге водитель Hummer обстрелял полицейских 11:09
Евгений Курчич представит Беларусь на "Славянском базаре" 11:00
В Сыктывкаре из-за вспышки ОРВИ закрыли школы 10:58
Volkswagen укоротит внедорожник Teramont 10:58
В Крыму обнаружен схрон оружия и боеприпасов 10:52
Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик 10:49
Жительница Камчатки погибла из-за обледеневшей дороги 10:49
Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу 10:48
Российские моряки застряли в ОАЭ без продуктов и зарплаты 10:41
Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 10:38
Нижегородский экс-глава УФНС арестован по подозрению в коррупции 10:35
На Урале прилетевшим из Таиланда туристам потребовалась помощь врачей 10:31
Видео: Российские летчики перекрыли маршруты "боевиков" в Киргизии 10:24
На жителя Крыма завели дело за участие в украинском батальоне 10:24
Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру 10:21
Города Крыма сняли из космоса 10:20
Медики подтвердили одну из главных опасностей алкоголя 10:14
В Минске презентуют четырехтомник истории культуры Беларуси 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Кургана оштрафовали за селфи с перевернутой иконой

Текст: Татьяна Воробьева

18-летний житель Кургана оштрафован за излишне креативное селфи: молодой человек сфотографировался с перевернутой иконой, разместил снимок в интернете и сопроводил его оскорбительной подписью.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огня

"В декабре прошлого года подозреваемый отмечал день рождения в съемном коттедже и нашел там православную икону. Держа ее перевернутой, он сфотографировал свое отражение в зеркале и разместил получившееся фото на своей странице в соцсети. Под снимком он оставил комментарий, выражающий явное неуважение к обществу и оскорбляющий чувства верующих", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Зауралья.

Молодой человек попал в поле зрения правоохранительных органов и стал фигурантом уголовного дела (ч.1 ст.148 УК РФ).

Во время предварительного следствия он раскаялся, разметил на своей странице пост с извинениями и даже пожертвовал православному храму некоторую сумму денег.

Так как преступление парень совершил впервые и в своих действиях повинился, то в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования. В итоге молодому человеку назначен лишь судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Главное сегодня

Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля
Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Наблюдатель из США назвал выборы президента РФ честными и открытыми