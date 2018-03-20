Новости

Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса" 22:09
Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды 21:26
"Локомотив-Кубань" в полуфинале Еврокубка победил "Реджо Эмилию" 21:25
Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35 21:20
Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином 21:06
Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности 21:01
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество 21:01
Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у России 20:53
Скончался экс-глава МВД России Виктор Ерин 20:38
Пункт размещения примет жильцов взорвавшегося дома в Мурманске 20:35
У нового сериала по "Властелину колец" будет огромный бюджет 20:33
Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 21:03
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фуркад подал пример

На финальный этап Кубка мира в Тюмени приехали все лучшие
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
На тюменской арене "Жемчужина Сибири" мужским спринтом начнется заключительный этап Кубка мира по биатлону.
В Тюмени Мартен Фуркад может оформить уже седьмую победу в Кубке мира в своей карьере. Фото: РИА Новости В Тюмени Мартен Фуркад может оформить уже седьмую победу в Кубке мира в своей карьере. Фото: РИА Новости
В Тюмени Мартен Фуркад может оформить уже седьмую победу в Кубке мира в своей карьере. Фото: РИА Новости

Тюмень уже принимала чемпионат Европы, кроме того, с 2015 года здесь ежегодно проходит коммерческий старт "гонка чемпионов", но вот этап Кубка мира местные любители биатлона увидят впервые. Правда, оценить тюменское гостеприимство смогут не все спортсмены. Федерации биатлона США, Канады и Чехии так и не смогли провести границу между спортом и политикой и российскому этапу Кубка мира объявили бойкот. Не приедет в Тюмень и сборная Украины. За свой демарш эти страны наказали себя сами: например, украинки по причине своего пропуска гарантированно потеряют место в Топ-5 Кубка наций и таким образом лишатся максимальной квоты на следующий сезон, которая перейдет к сборной России.

Фото: AP Photo
Россия осталась без призовых мест в личных гонках этапа КМ по биатлону

К счастью, мировое биатлонное сообщество больше прислушивается к другим своим представителям. Среди них лидер общего зачета Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который почти наверняка завоюет седьмой Хрустальный глобус в карьере.

- Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон. Уверен, в Тюмени пройдут великолепные соревнования. Комментировать бойкоты Кубка мира не хочу. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться.

Мартен Фуркад: Бойкот - не мой выбор. Я хочу соревноваться

Того же мнения придерживается легендарный Оле-Эйнар Бьорндален, приехавший в Тюмень в составе сборной Норвегии вместе с братьями Бе.

Кстати, если судьба мужского Хрустального глобуса практически предопределена, то в женском зачете развязка в борьбе за главный приз наступит именно в Тюмени. Сейчас впереди всех Анастасия Кузьмина с 727 очками. Ей дышит в спину финка Кяйса Мякяряйнен. В отличие от Кузьминой она выигрывала Кубок мира уже дважды: поможет ли ей накопленный опыт, станет известно по итогам трех тюменских гонок.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине