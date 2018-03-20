На тюменской арене "Жемчужина Сибири" мужским спринтом начнется заключительный этап Кубка мира по биатлону.

В Тюмени Мартен Фуркад может оформить уже седьмую победу в Кубке мира в своей карьере. Фото: РИА Новости

Тюмень уже принимала чемпионат Европы, кроме того, с 2015 года здесь ежегодно проходит коммерческий старт "гонка чемпионов", но вот этап Кубка мира местные любители биатлона увидят впервые. Правда, оценить тюменское гостеприимство смогут не все спортсмены. Федерации биатлона США, Канады и Чехии так и не смогли провести границу между спортом и политикой и российскому этапу Кубка мира объявили бойкот. Не приедет в Тюмень и сборная Украины. За свой демарш эти страны наказали себя сами: например, украинки по причине своего пропуска гарантированно потеряют место в Топ-5 Кубка наций и таким образом лишатся максимальной квоты на следующий сезон, которая перейдет к сборной России.

К счастью, мировое биатлонное сообщество больше прислушивается к другим своим представителям. Среди них лидер общего зачета Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который почти наверняка завоюет седьмой Хрустальный глобус в карьере.

- Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон. Уверен, в Тюмени пройдут великолепные соревнования. Комментировать бойкоты Кубка мира не хочу. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться.

Мартен Фуркад: Бойкот - не мой выбор. Я хочу соревноваться

Того же мнения придерживается легендарный Оле-Эйнар Бьорндален, приехавший в Тюмень в составе сборной Норвегии вместе с братьями Бе.

Кстати, если судьба мужского Хрустального глобуса практически предопределена, то в женском зачете развязка в борьбе за главный приз наступит именно в Тюмени. Сейчас впереди всех Анастасия Кузьмина с 727 очками. Ей дышит в спину финка Кяйса Мякяряйнен. В отличие от Кузьминой она выигрывала Кубок мира уже дважды: поможет ли ей накопленный опыт, станет известно по итогам трех тюменских гонок.