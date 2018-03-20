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20.03.2018 07:08
Рубрика: Экономика

"Росатом" займется утилизацией девайсов

Текст: Марина Гусенко

Госкопорация "Росатом" планирует перерабатывать компоненты электронных плат телевизоров, ноутбуков, мобильных телефонов. Из них будут выделять ценные материалы, которые затем направят в промышленность для дальнейшего использования. Об этом говорится на сайте "Росатома".

Фото: РИА Новости
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В частности, речь идет о том, что "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии", входящий в Росатом, проводит конкурс на право поставки, монтажа и пуско-наладки на его опытном химико-технологическом заводе линии по переработке компонентов электронных плат и получению концентрата с содержанием драгоценных металлов и других вторичных продуктов.

Максимальная сумма договора - 26,5 миллиона рублей. Предполагается, что поставки начнутся весной будущего года. Это направление работы позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Электронные отходы - это все устройства, чья работа зависит от электрического тока или электромагнитного поля, если они уже отслужили человеку.

Печатные платы в их составе составляют около трех процентов, но они очень токсичны и опасны, пишет ПРАЙМ. Если их не утилизировать, а просто выкидывать на свалку или сжигать, они сильно загрязняют и отравляют окружающую среду. Утилизация - оптимальный способ их переработки.

Также в печатных платах есть драгоценные металлы (палладий, золото, серебро), так что еще один аргумент в пользу переработки.

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