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20.03.2018 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роскачество выяснило, где производят лучший хлеб

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества впервые нашли картофельную болезнь в хлебе. Об этом сообщает пресс-служба организации. Произошло это в столице Сибири.
Фото: РГ
Роскачество: Треть товаров в России не соответствует ГОСТу

В течение года Роскачество проверяет хлеб во всех федеральных округах. Его тестируют в шести лучших аккредитованных испытательных центрах, в том числе - в лабораториях Росстандарта и Роспотребнадзора.

Сегодня речь идет о белом хлебе, выпеченном в Сибирском федеральном округе. Впервые с начала исследований хлеба (а его проверили уже в шести федеральных округах), в батонах, произведенных в Новосибирской области, специалисты нашли превышение по количеству картофельной палочки, вызывающей картофельную болезнь хлеба. Это батоны АО "Бердский хлебокомбинат", "Восход" и "Инской". 

"Причем в хлебе под торговыми марками АО "Бердский хлебокомбинат" и "Инской" болезнь явно прогрессировала - продукция издавала характерный неприятный запах",- сообщает пресс-служба Роскачества.

В батоне торговой марки "Русский хлеб" из Алтайского края найдена повышенная кислотность мякиша. Как предполагают эксперты, скорее всего, для его производства применялась несвежая, ставшая прогорклой мука. В итоге этот товар признали "нарушителем", так как он не соответствовал заявленному на упаковке ГОСТу, а значит, маркировка вводила потребителей в заблуждение.

Фото: depositphotos.com
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Если суммировать результаты тестирования батонов в шести федеральных округах, то можно отметить, что нарезные батоны 50 торговых марок признаны товарами повышенного качества, у 22 брендов найдены нарушения. А всего проверено 137 товаров.

Лучшие батоны изготавливают в Воронежской, Челябинской, Тверской, Владимирской, Тамбовской областях, Краснодарском, Забайкальском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и республике Ингушетия.

Самые распространенные проблемные показатели качества - несоответствие заявленному ГОСТу, количество жира и пористость.

Больше всего замечаний - к товарам Центрального федерального округа, где нарушения нашли у хлеба двух брендов, девять из которых производятся в Москве и Московской области.

Подробности о результатах тестирования хлеба можно прочитать на сайте Роскачества.

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