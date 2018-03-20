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20.03.2018 19:21
Рубрика: Экономика

Чьи сотки за забором

Росреестр начинает работы по уточнению границ земельных участков
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Исключительно важные для граждан работы начинает Росреестр. Ведомство заключило соглашения с 13 регионами страны на выполнение комплексных кадастровых работ по федеральной целевой программе. Оплачивает это очень недешевое удовольствие казна.

Какая от этих работ польза простым людям? Прямая. Невозможно точно назвать количество дач, частных домов, огородов в стране, у которых есть проблемы с границами участков. Явление это повсеместное. На решение проблемы уходят нервы, время и деньги простых людей, а судебные тяжбы по "приграничным" спорам тянутся годами.

Но отсутствие четких границ - это головная боль не только дачников, но и местных властей, которые порой не могут точно определить границы своих городов и поселков. Что далеко ходить, даже в Подмосковье не всегда видно из документов, где проходят границы соседних районов.

Фото: depositphotos.com
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А сколько проблем возникло у граждан при получении "писем счастья" из налоговой инспекции. Зачастую там считают налоги на землю исходя из старых или неправильных данных. В итоге сами граждане должны искать и исправлять ошибки, сделанные в прежние годы. А это опять нервы, время и деньги.

Это все наследие прошлых десятилетий. Но так дальше развиваться стало почти невозможно, и государство выделило большие средства, чтобы получить четкие и точные карты и точно знать, что у нас есть и в каких границах.

Кто не в курсе, поясним - так называемые комплексные кадастровые работы позволят в массовом порядке образовывать новые земельные участки и уточнять сведения об уже учтенных участках.

Законодательно возможность проведения таких работ регионы получили в 2015 году. Но это большая и серьезная работа, которая потребовала подготовки, времени и денег. Так что сами работы начались в прошлом году.

Для простых граждан отсутствие точной информации об объектах недвижимости в ЕГРН, в частности информация о границах их участков, - это тяжелые и дорогие земельные споры.

В Росреестре уверены - комплексные кадастровые работы снизят количество конфликтов между владельцами смежных участков за счет внесения в ЕГРН точных и согласованных сведений о границах наделов. А еще это позволит свести к минимуму вероятность реестровых ошибок, которые неизбежно выявляются при определении границ соседних участков. И совершенно точно, кадастровые работы сократят расходы граждан на суды по земельным спорам.

Кадастровые  работы снизят  количество  конфликтов между владельцами  смежных участков

Государству такие работы важны в первую очередь для правильного формирования налоговой базы и совершенствования земельно-имущественных отношений.

Ну а для региональных властей комплексные кадастровые работы - важный инструмент территориального планирования, наполнения бюджетов и повышения инвестиционной привлекательности своего района, города или поселка.

Сначала комплексные кадастровые работы опробовали на нескольких регионах: Республика Тыва, Астраханская и Белгородская области. В прошлом году с помощью комплексных кадастровых работ в этих пилотных регионах уточнили площади земельных участков в ЕГРН, исправили реестровые ошибки и нашли немало случаев самовольного захвата участков.

Всего за год в этих регионах проверили около 34 тысяч объектов недвижимости. В общем, итоги пилотных проектов были признаны положительными и теперь их распространят на всю страну. В Росреестре планируют, что эти работы продлятся до 2020 года.

Сейчас Росреестром подписаны соглашения с республиками Башкортостан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальским, Камчатским, Пермским, Хабаровским краями, Амурской, Вологодской, Псковской областями и Севастополем. Территория, на которой они пройдут, - огромна. В этом году на их выполнение запланировано 100 миллионов рублей из федерального бюджета и 69 миллионов рублей - из бюджетов субъектов Федерации. Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Росреестре, по подсчетам самого ведомства, в 2018 году комплексные кадастровые работы будут выполнены в отношении примерно 40 тысяч объектов недвижимости.

Досье "РГ"

По данным Росреестра больше половины земельных участков в России не имеют официальных границ, закрепленных в Государственном кадастре недвижимости. В России 57,8 миллионов дачных участков, которые не прошли процедуру межевания, а потому не получили закрепленные границ.

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