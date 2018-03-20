Новости

"Симпсоны" трогательно почтили память Стивена Хокинга 18:45
Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы 18:42
ФАС возбудила дело против московского аэропорта из-за недопуска такси 18:34
Посол России в Лондоне рассказал об угрозах от британцев 18:30
Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч 18:16
Фото: бывшая жена Сергея Безрукова изменилась до неузнаваемости 18:11
Лидеры Северной и Южной Корей поздравили Путина с победой на выборах 18:10
Три человека пострадали в результате стрельбы в школе в Мэриленде 18:08
Савченко обвинила Киев в "кровавой торговле" в Донбассе 18:02
При взрыве в Мурманске погиб один человек, пятеро под завалами 18:02
Российские летчики установили несколько мировых рекордов на Як-130 17:51
Сто южнокорейских генералов отправят в отставку 17:51
Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари 17:50
Полиция провоцировала Харви Вайнштейна на домогательства 17:47
В Мурманске при взрыве обрушились три этажа жилого дома 17:40
Mercedes-Benz назвал российские цены на G63 AMG 17:40
Россияне установят счетчики ЖКХ за свой счет 17:32
Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео 17:31
Иркутская модель сломала позвоночник, убегая от маньяка в Дубае 17:28
Украина оказалась самой несчастной страной на постсоветском пространстве 17:27
Почему Николя Саркози оказался под стражей 17:24
Бортко, Лоза и Скляр ответили Макаревичу на "злобных дебилов" 17:23
В переходе от метро "Театральная" на Никольскую улицу установят лифты 17:20
Лукашенко не исключил создания министерства цифровой экономики 17:20
Впервые в США запретили создание криптовалюты в коммерческих целях 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 17:32
Рубрика: Экономика

Россияне установят счетчики ЖКХ за свой счет

Текст: Нина Егоршева
Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о передаче ресурсоснабжающим организациям обязанностей по установке счетчиков ЖКХ.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс освобождают население от обязанности за свой счет оснащать свои квартиры приборами учета воды, электроэнергии или газа, одновременно возлагая эту обязанность на организации, осуществляющие снабжение такими ресурсами. По мнению авторов документа, это позволило бы пресечь необоснованные требования по замене счетчиков.

Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Однако комитет по энергетике посчитал, что законопроект не регламентирует источники финансирования для оснащения домов счетчиками ресурсоснабжающими организациями. В заключении комитета отмечается, что с учетом политики сдерживания роста тарифов как на федеральном, так и региональном уровнях, ресурсоснабжающие организации могут столкнуться с проблемой поиска средств на установку приборов учета, передает РИА Новости.

Кроме того, по мнению депутатов, постановка ресурсоснабжающими организациями на свой баланс приборов учета, переданных от жильцов, может повлечь за собой рост тарифов на коммунальные услуги.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине