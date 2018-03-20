К 2020 году рынок интернет-торговли в России вырастет почти в два раза и достигнет двух триллионов рублей, прогнозируют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Самым перспективным, но и самым сложным является сектор товаров повседневного спроса - продукты, бытовая химия, уходовая и декоративная косметика и т.д. Сейчас в России регулярно приобретают такие товары через Интернет только четыре процента населения. Через год эта цифра может вырасти до пяти процентов, но не для продуктов, там рост будет меньше, рассказала "Российской газете" эксперт АКОРТ Галина Ящук.

Сейчас российские показатели не слишком значимы, особенно на фоне Китая, где уже 40 процентов населения приобретают товары повседневного спроса онлайн. Однако в США эта доля составляет всего пять процентов, а во Франции - шесть процентов. "Наши покупатели по своему поведению ближе все же к Европе. Но я абсолютно убеждена, что в Европе в том числе онлайн-продажи со временем будут расти. Восемь процентов - вполне достижимый рубеж в течение ближайших нескольких лет", - полагает Галина Ящук. Способствовать развитию онлайн-торговли будет проникновение Интернета и развитие логистики в регионах.

Сами россияне готовы покупать товары, в том числе продукты, через Интернет, но с оговорками. Российские потребители ждут, что интернет-торговля будет более индивидуализированная, а продавцы смогут отвечать на конкретные запросы потребителей. Например, 70 процентов хотят, чтобы были сюрпризы от брендов, 60 процентов - полезные персонифицированные товарные рекомендации, показало исследование международной компании SAP. Также наш потребитель хочет, чтобы его запрос решался в течение нескольких часов. "Российский клиент открытый, но очень требовательный", - говорит заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Шарак.

87 процентов считают недопустимым, если персональные данные будут переданы кому-то еще без их согласия

При этом ретейлеры избаловали потребителя, считают представители торговли. Например, только в России можно заказать несколько размеров, померить и выбрать нужный. Ожидания потребителя сильно завышены по отношению к продавцам, считают эксперты. Это создает серьезные ограничения для роста рынка.

Тем не менее, согласно исследованию SAP, люди готовы делиться персональной информацией с ретейлерами в обмен на бонусы к обслуживанию. Так, 89 процентов россиян готовы давать ретейлерам личную информацию, если она поможет сделать сервис удобнее и повысит качество обслуживания. При этом 87 процентов считают недопустимым, если персональные данные будут переданы кому-то еще без их согласия. Среди персональной информации, которой участники опроса готовы делиться, история покупок (64 процента), адрес электронной почты (62) и данные геолокации (42). Меньше россиян готовы сообщить о ежемесячном доходе (41 процент) и номер мобильного телефона (36), а вот паспортные данные или номер водительских прав покупатели готовы оставить только в семи процентах случаев.