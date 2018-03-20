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20.03.2018 15:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ространснадзор приостановил полеты Ан-148

Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Басаргин.

Также Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписала приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

Фото: mak.iac.org
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Басаргин рассказал о результатах проверки авиакомпании.

- Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать, - рассказал он ТАСС.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение. В результате катастрофы погибли шесть членов экипажа и 65 пассажиров.

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