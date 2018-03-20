В 2015 году в Германии появился оригинальный проект популяризации русского языка в немецких школах под названием "РуссоМобиль". Его инициаторы - небольшая группа молодых преподавателей русского языка, выходцев из России во главе с главной закоперщицей Оксаной Коган-Тех - стали разъезжать на стареньком личном микроавтобусе по согласованным с государственными органами образования ФРГ школам и давать уроки русского языка.

До отказа набитый различными учебными пособиями, играми, аудио- и видеодисками, книгами, детскими журналами, "РуссоМобиль" стал появляться в больших и маленьких городах Германии. Его одержимых любовью ко всему русскому пассажиров можно было видеть не только в учебных классах, но и на школьных праздниках, языковых фестивалях, днях открытых дверей, олимпиадах русского языка Лишенный всякого идеологического и пропагандистского окраса культурно-просветительский проект вызвал большой интерес у учащихся всех форм школьного обучения, у многих, кто стоит перед выбором второго, третьего или четвертого иностранного языка.

На открытых уроках молодые педагоги рассказывали немецким школьникам о русском языке и русской культуре, о вековых связях народов России и Германии, о стране Пушкина, Достоевского, Чехова и Толстого.

Этот ценный, благородный порыв сразу поддержал Федеральный союз немецких обществ "Запад - Восток" (BDWO), придающий в своей работе большое значение языковому обмену в укреплении взаимопонимания между нашими народами и преодолении многих предрассудков. Акцию "РуссоМобиль" поддержал и Фонд "Русский мир".

Несмотря на ухудшение отношений Берлина с Москвой из-за введения экономических санкций и обострения ситуации в Украине, интерес Германии к России не уменьшается.

Многие молодые немцы стремятся выучить русский язык в надежде, что эти знания помогут им в будущем построить более успешную карьеру. Возрос интерес к изучению русского языка у эмигрантов из стран бывшего Советского Союза. Родители хотят, чтобы их дети знали и могли общаться на языке страны, в которой они еще недавно жили. Ведь во второй половине ХХ века в ФРГ "по немецкой линии" въехали свыше 4 миллионов человек с территории СССР.

Особо ценятся взрослыми и детьми нестандартные формы работы "РуссоМобиля": театральные представления, чтение русских народных сказок, знакомство с детскими песнями, приобщение к русской национальной кухне.

Ученикам старших классов предоставляется информация о стипендиях, программах обмена, возможностях и условиях продолжения обучения в университетах и вузах России.

Преподаватели "РуссоМобиля" разработали совместно с представителями министерства школы и образования земли Северный Рейн-Вестфалия, Правлением образования, науки и исследования Сената Берлина, центром русского языка Российского дома науки и культуры (РДНК) методики проведения уроков в игровой форме.

За пять минувших лет активной деятельности преподавателей "РуссоМобиля" проведено почти 4000 поездок в школы всех регионов Германии. Аудитория их общения - более чем 100 000 школьников. Выборочный анализ показывает, что большое количество школьников, посетивших эти уроки, выбирают русский язык для дальнейшего обучения.

Проект "РуссоМобиль" был поддержан рядом авторитетных российских и немецких организаций

Все большую заинтересованность проявляют к этой инициативе немецкие СМИ. Опубликованные материалы в большинстве своем имеют позитивный характер, и это также способствует популяризации русского языка и культуры в Германии.

В настоящее время "РуссоМобиль" получает большое количество заявок от школ из всех земель Германии с просьбами провести уроки русского языка. Однако их приходится отклонять из-за недостаточного финансирования на приобретение учебных пособий, бензина и ограниченных транспортных возможностей. Пока инициатива живет усилиями десяти энтузиастов, которые немалую часть работ выполняют просто "за спасибо".

А между тем проект "РуссоМобиль" был поддержан рядом авторитетных российских и немецких организаций - Посольством РФ в ФРГ и Генеральным консульством РФ в Бонне, РДНК в Берлине, Министерством школы и образования земли Северный Рейн-Вестфалия, Правлением образования, науки и исследований Сената Берлина, Ассоциацией преподавателей русского языка в Германии, а также Конференцией министров культуры земель ФРГ, педагогической службой обмена РАД.

Конечно, это в значительной мере моральная и ободряющая поддержка, и частично - с предоставлением печатных и информационных материалов. Энтузиастам желали удачи, успехов, напутствовали: "Действуйте в таком же духе и дальше". А ведь по идее шаги на этом благородном поприще должны бы заинтересовать в первую очередь то государство, которое больше всего заинтересовано в распространении своего родного языка.

Однако, к сожалению, помощь энтузиастам мизерна и, скорее, символична, хотя немало российских концернов и фирм имеют отношение с немецкими партнерами, зарабатывая на бизнесе огромные деньги. Но никто не сподвиг их найти нужную форму спонсирования для дальнейшего расширения доказавшего свою эффективность проекта. Да и другие... В России существует немало структур, отвечающих за популяризацию русского языка за рубежом.

Надо иметь в виду, что на поле популяризации русского языка в Германии тоже идет жестокая конкурентная борьба в школьных классах при выборе второго, третьего или четвертого языков. К примеру, страны-соседи Франция и Польша рассматривают язык как важнейший ресурс и внутренней интеграции, и внешнего влияния.

Париж избрал ту же форму популяризации французского языка - "ФрансМобиль". В немецких землях действует 11 его ячеек под государственным патронажем и при финансировании проекта по линии правительства. Местом базирования стали центры изучения французского языка. По подобному принципу во Франции действует "ДойчМобиль", популяризирующий немецкий язык среди французской молодежи.

К этой важной работе активно подключаются внешнеторговые организации. Так, к примеру, автомобильный концерн "Рено" безвозмездно выделил "ФрансМобиль" 10 микроавтобусов.Опытом успешной работы "РуссоМобиля" воспользовалась Польша, создав свой аналог "ПоленМобиль". Этот проект с первых шагов взят, как и во Франции, под патронаж государства.Для молодых людей с изучения языка начинается путь к взаимопониманию, рождается интерес к России, желание познать наш народ и его культуру глубже. Говорится об этом в последнее время много, а делается что-то конкретно, увы, недостаточно.

Может быть, найдется все-таки в нашей стране хоть один спонсор, который подарит берлинским энтузиастам микроавтобус, набитый интересными книжками, музыкальными и видео СD, учебными пособиями на русском языке?