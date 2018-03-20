Новости

Шон Пенн написал дебютный роман 16:35
Появились новые сведения о состоянии актера Федора Добронравова 16:33
Сколько получат призеры школьных Олимпиад 16:31
Будущее "Рика и Морти" оказалось под вопросом 16:26
В Татарстане в багажнике машины нашли 16 килограммов наркотиков 16:25
В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки 16:22
В московском метро пассажир устроил поножовщину 16:20
Президент Беларуси рассказал молодежи об отпуске и свободном времени 16:18
Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов 16:15
"Десятый Доктор" Дэвид Теннант сыграет в новом комедийном сериале HBO 16:10
В Барнауле возбудили дело об избиении школьницы 16:09
Жителей Дона предупредили о снежном буране и урагане 16:07
В больнице Татарстана начали брать плату за "парковку" колясок 16:03
В школе в Мэриленде произошла стрельба 16:00
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии 16:00
Спецборт прибыл в Лондон за российскими дипломатами 15:59
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование 15:59
Начата работа над продолжением "Матрицы" 15:59
Вице-губернатор Севастополя подал в отставку 15:56
В Ульяновске во время операции женщине ввели токсин 15:55
Стоимость нефти превысила 67 долларов 15:51
На Житомирщине неонацисты разрушили памятник генералу Ватутину 15:50
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" отстрелялся в Балтийском море 15:50
В четырех муниципалитетах Дагестана введен режим КТО 15:48
Созданный сибирским подростком учебник по физике внедрят в школы 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 16:15
Рубрика: Власть

Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал турне по Восточной и Юго-Восточной Азии. В рассчитанной на четыре дня программе - визиты в Токио и Ханой.

Японские националисты устроили у отеля в Токио, где поселился Лавров, шумный митинг. Но, как рассказала "РГ" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, митинг проходил не у того входа, с которого заходит министр, и не исключено, что Лавров о манифестации вообще не знал. В Токио Лавров встретится со своим японским коллегой Таро Коно. Главной темой переговоров станет предстоящая в мае встреча глав государств - премьер Абэ намерен посетить Россию 25-26 мая, чтобы принять участие в Петербургском экономическом форуме и открыть перекрестный год России и Японии в Большом театре в Москве.

Япония продолжит развивать отношения с Россией после победы Путина

Также в министерской программе обсуждение двусторонних отношений, в том числе развитие совместного хозяйственного освоения Южных Курил, ядерная проблема Северной Кореи и планируемое размещение на территории Японии двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые РФ считает угрозой для себя. Также ожидается, что японская сторона затронет перспективы подписания мирного договора между двумя странами. По итогам переговоров Лаврова и Коно планируется подписать план сотрудничества между МИДами двух государств на 2018-2019 годы. Кроме того, Коно-сану передадут приглашение посетить Москву.

Как заявил Лавров незадолго до поездки на пресс-конференции для японских и вьетнамских журналистов в Москве, говоря по поводу экономического сотрудничества Москвы и Токио, "есть документы с перечнем приоритетных проектов, которые сформулировала Россия, есть известные "8 пунктов", которые сформулировала Япония. Они уже составляют основу всего нашего движения по развитию хозяйственного взаимодействия в самых разных областях". Речь идет о разрабатываемых двусторонними комиссиями планах по освоению Южных Курил. Речь идет о пяти направлениях - морская культура, ветряная энергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора, а также пакетные туристические поездки японских граждан на острова. Между тем существуют и определенные сложности на данном направлении. Токио настаивает, чтобы совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах проходила под некоей особой юрисдикцией, стремясь таким образом вывести острова из зоны российского законодательства. Но, как отметил ранее Лавров, "во главу угла надо ставить не одержимость юридической стороной дела, а прежде всего совместную хозяйственную деятельность".

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней
В Кремле отметили "маниакальные желания" за океаном в отношении России
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля