Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал турне по Восточной и Юго-Восточной Азии. В рассчитанной на четыре дня программе - визиты в Токио и Ханой.

Японские националисты устроили у отеля в Токио, где поселился Лавров, шумный митинг. Но, как рассказала "РГ" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, митинг проходил не у того входа, с которого заходит министр, и не исключено, что Лавров о манифестации вообще не знал. В Токио Лавров встретится со своим японским коллегой Таро Коно. Главной темой переговоров станет предстоящая в мае встреча глав государств - премьер Абэ намерен посетить Россию 25-26 мая, чтобы принять участие в Петербургском экономическом форуме и открыть перекрестный год России и Японии в Большом театре в Москве.

Также в министерской программе обсуждение двусторонних отношений, в том числе развитие совместного хозяйственного освоения Южных Курил, ядерная проблема Северной Кореи и планируемое размещение на территории Японии двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые РФ считает угрозой для себя. Также ожидается, что японская сторона затронет перспективы подписания мирного договора между двумя странами. По итогам переговоров Лаврова и Коно планируется подписать план сотрудничества между МИДами двух государств на 2018-2019 годы. Кроме того, Коно-сану передадут приглашение посетить Москву.

Как заявил Лавров незадолго до поездки на пресс-конференции для японских и вьетнамских журналистов в Москве, говоря по поводу экономического сотрудничества Москвы и Токио, "есть документы с перечнем приоритетных проектов, которые сформулировала Россия, есть известные "8 пунктов", которые сформулировала Япония. Они уже составляют основу всего нашего движения по развитию хозяйственного взаимодействия в самых разных областях". Речь идет о разрабатываемых двусторонними комиссиями планах по освоению Южных Курил. Речь идет о пяти направлениях - морская культура, ветряная энергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора, а также пакетные туристические поездки японских граждан на острова. Между тем существуют и определенные сложности на данном направлении. Токио настаивает, чтобы совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах проходила под некоей особой юрисдикцией, стремясь таким образом вывести острова из зоны российского законодательства. Но, как отметил ранее Лавров, "во главу угла надо ставить не одержимость юридической стороной дела, а прежде всего совместную хозяйственную деятельность".