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20.03.2018 16:31
Рубрика: Общество

Сколько получат призеры школьных Олимпиад

Текст: Ирина Ивойлова

Сегодня начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первое в расписании - состязание по астрономии, которое проходит в Волгограде.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут без экзаменов поступить в любой вуз и получить солидную премию или грант. В Москве, победителям Всероссийской олимпиады дают грант 200 тысяч рублей, а призерам - 100 тысяч.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В школах начались Всероссийские проверочные работы

Победители, занявшие 1 место на международных олимпиадах, могут рассчитывать на 1 миллион, 2 место - 500 тысяч, 3 место - 250 тысяч рублей. В Московской области победителям и призерам Всероссийской олимпиады обещано от 100 до 300 тысяч рублей, а тем, кто занял призовые места на международных олимпиадах - от 500 до 100 тысяч.

Поддерживают олимпиадников и в регионах. В Мордовии победителям и призерам международных олимпиад обещано от 300 до 100 тысяч рублей. В Перми упор сделали на призеров и победителей Всероссийской олимпиады. Они могут получить от 100 до 50 тысяч рублей. В Дагестане решили поддерживать не только школьников, но и педагогов, которые подготовили ребят к олимпиадам. Учителям победителей выплатят 150 тысяч рублей, а призеров - 100 тысяч. В Казани не забыли о педагогах дополнительного образования. Тем, кто принимал участие в подготовке олимпиадников, дадут от 25 до 15 тысяч рублей.

Дата Предмет Место проведения
20-25 марта Астрономия Волгоград
25-30 марта Право Нижний Новгород
25-30 марта Французский язык Ульяновск
29 марта - 4 апреля Химия Архангельск
31 марта - 6 апреля Литература Казань
1-7 апреля Информатика Ульяновск
9-13 апреля Китайский язык Волгоград
9-13 апреля Итальянский язык Москва
9-13 апреля Испанский язык Москва
9-14 апреля История Сочи
9-14 апреля Физика Тюмень
9-14 апреля Русский язык Великий Новгород
9-14 апреля Технология Санкт-Петербург
12-16 апреля Немецкий язык Петрозаводск
14-19 апреля МХК Смоленск
14-19 апреля Экономика Москва
14-20 апреля Физическая культура Ульяновск
18-24 апреля Экология Санкт-Петербург
21-26 апреля Обществознание Великий Новгород
22-28 апреля География Ульяновск
23-28 апреля Английский язык Казань
23-28 апреля Математика Екатеринбург
23-29 апреля Биология Ставрополь
24-29 апреля ОБЖ Уфа

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