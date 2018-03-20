Сколько получат призеры школьных Олимпиад

Сегодня начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первое в расписании - состязание по астрономии, которое проходит в Волгограде.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут без экзаменов поступить в любой вуз и получить солидную премию или грант. В Москве, победителям Всероссийской олимпиады дают грант 200 тысяч рублей, а призерам - 100 тысяч.

Победители, занявшие 1 место на международных олимпиадах, могут рассчитывать на 1 миллион, 2 место - 500 тысяч, 3 место - 250 тысяч рублей. В Московской области победителям и призерам Всероссийской олимпиады обещано от 100 до 300 тысяч рублей, а тем, кто занял призовые места на международных олимпиадах - от 500 до 100 тысяч.

Поддерживают олимпиадников и в регионах. В Мордовии победителям и призерам международных олимпиад обещано от 300 до 100 тысяч рублей. В Перми упор сделали на призеров и победителей Всероссийской олимпиады. Они могут получить от 100 до 50 тысяч рублей. В Дагестане решили поддерживать не только школьников, но и педагогов, которые подготовили ребят к олимпиадам. Учителям победителей выплатят 150 тысяч рублей, а призеров - 100 тысяч. В Казани не забыли о педагогах дополнительного образования. Тем, кто принимал участие в подготовке олимпиадников, дадут от 25 до 15 тысяч рублей.