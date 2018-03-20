Сколько получат призеры школьных Олимпиад

Сегодня начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первое в расписании - состязание по астрономии, которое проходит в Волгограде.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут без экзаменов поступить в любой вуз и получить солидную премию или грант. В Москве, победителям Всероссийской олимпиады дают грант 200 тысяч рублей, а призерам - 100 тысяч.
Победители, занявшие 1 место на международных олимпиадах, могут рассчитывать на 1 миллион, 2 место - 500 тысяч, 3 место - 250 тысяч рублей. В Московской области победителям и призерам Всероссийской олимпиады обещано от 100 до 300 тысяч рублей, а тем, кто занял призовые места на международных олимпиадах - от 500 до 100 тысяч.
Поддерживают олимпиадников и в регионах. В Мордовии победителям и призерам международных олимпиад обещано от 300 до 100 тысяч рублей. В Перми упор сделали на призеров и победителей Всероссийской олимпиады. Они могут получить от 100 до 50 тысяч рублей. В Дагестане решили поддерживать не только школьников, но и педагогов, которые подготовили ребят к олимпиадам. Учителям победителей выплатят 150 тысяч рублей, а призеров - 100 тысяч. В Казани не забыли о педагогах дополнительного образования. Тем, кто принимал участие в подготовке олимпиадников, дадут от 25 до 15 тысяч рублей.
|Дата
|Предмет
|Место проведения
|20-25 марта
|Астрономия
|Волгоград
|25-30 марта
|Право
|Нижний Новгород
|25-30 марта
|Французский язык
|Ульяновск
|29 марта - 4 апреля
|Химия
|Архангельск
|31 марта - 6 апреля
|Литература
|Казань
|1-7 апреля
|Информатика
|Ульяновск
|9-13 апреля
|Китайский язык
|Волгоград
|9-13 апреля
|Итальянский язык
|Москва
|9-13 апреля
|Испанский язык
|Москва
|9-14 апреля
|История
|Сочи
|9-14 апреля
|Физика
|Тюмень
|9-14 апреля
|Русский язык
|Великий Новгород
|9-14 апреля
|Технология
|Санкт-Петербург
|12-16 апреля
|Немецкий язык
|Петрозаводск
|14-19 апреля
|МХК
|Смоленск
|14-19 апреля
|Экономика
|Москва
|14-20 апреля
|Физическая культура
|Ульяновск
|18-24 апреля
|Экология
|Санкт-Петербург
|21-26 апреля
|Обществознание
|Великий Новгород
|22-28 апреля
|География
|Ульяновск
|23-28 апреля
|Английский язык
|Казань
|23-28 апреля
|Математика
|Екатеринбург
|23-29 апреля
|Биология
|Ставрополь
|24-29 апреля
|ОБЖ
|Уфа