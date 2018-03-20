Скончался экс-глава МВД России Виктор Ерин

"Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 марта 2018 года скончался бывший Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. В МВД также выразили соболезнования родным и близким Ерина.

"Большой опыт руководителя и организатора, широкий кругозор, высокая внутренняя культура, душевная щедрость и внимание к людям, готовность прийти на помощь в любой ситуации снискали Виктору Федоровичу авторитет и уважение коллег и друзей", - добавили в пресс-службе.

Виктор Федорович родился 17 января 1944 года в Казани. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году в должности участкового, а затем оперуполномоченного по кадрам отдела милиции Ленинского райисполкома Казани. С 1965 по 1969 год - оперуполномоченный отдела кадров, а затем оперуполномоченный отдела уголовного розыска MВД Татарской АССР. В 1973 году закончил Высшую школу МВД СССР. С 1973 по 1983 год Ерин проходил службу на pуководящих должностях в уголовном розыске Татарской АССР, а с 1983 по 1988 - в Главном управлении БХСС МВД СССР. В 1988 году был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел Армянской ССР. С 1990 по 1991 год - заместитель, а затем первый замминистра внутренних дел РСФСР. С 1991 по 1992 год - первый заместитель министра внутренних дел РФ. В 1992 году назначен министром внутренних дел Российской Федерации.

Службу в органах внутренних дел завершил в 1995 году. В октябре 1993 года удостоен звания Героя Российской Федерации. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.