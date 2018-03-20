Спецборт прибыл в Лондон за российскими дипломатами

Спецборт, направленный за высылаемыми российскими дипломатами, приземлился в Лондоне.

Как передает ТАСС, самолет Ил-96, который специально был отправлен из России, приземлился в лондонском аэропорту Станстед. В аэропорту уже находятся сотрудники российского диппредставительства, выдворение которых потребовали британские власти. Соединенное Королевство покинут около 80-ти человек, включая членов семей дипломатов.

Ранее сообщалось, что посол РФ в Великобритании Александр Яковенко приедет в аэропорт, чтобы лично попрощаться с уезжающими коллегами.

Ожидается, что спецборт вылетит в Москву в ближайшее время.

Напомним, что Лондон 14 марта принял решение о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Россию в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. На сборы сотрудникам российской дипмиссии была дана неделя.

В минувшую субботу Москва в качестве ответных мер на провокационные действия Великобритании объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.