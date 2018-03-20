США введут пошлины на товары из КНР в размере 60 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на китайские товары на сумму 60 миллиардов долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Трампу предоставили план по введению регулярных пошлин в размере 30 миллиардов долларов, однако хозяин Белого дома распорядился увеличить сумму в два раза.

В число облагаемых антидемпинговыми сборами товаров входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которых, по мнению Соединенных Штатов, китайцы похитили у американцев коммерческую тайну.

Новое распоряжение вступает в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики.