Новости

Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса" 22:09
Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды 21:26
"Локомотив-Кубань" в полуфинале Еврокубка победил "Реджо Эмилию" 21:25
Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35 21:20
Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином 21:06
Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности 21:01
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество 21:01
Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у России 20:53
Скончался экс-глава МВД России Виктор Ерин 20:38
Пункт размещения примет жильцов взорвавшегося дома в Мурманске 20:35
У нового сериала по "Властелину колец" будет огромный бюджет 20:33
Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 20:42
Рубрика: Культура

Рояль на ветру

Андрей Бартенев и Екатерина Гусева попали в лонг-лист премии им. Сергея Курехина
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Эта награда вручается за новаторство в музыке, литературе, живописи, архитектуре и создании арт-объектов. Среди ее номинаций есть по-настоящему уникальные: например, "Фестивали в современном искусстве", "Лучший медиаобъект" или "Искусство в общественном пространстве".
Фото: Предоставлены компанией "Make Music" и пресс-агентом "Агентство Рифф"
В Москве вспомнят великого Нуреева

Именно поэтому награда имени Сергея Курёхина - композитора, экс-участника "Аквариума" и создателя, пожалуй, самого эксцентричного экспериментального музыкально-художественного проекта страны "Поп-механика" - весьма уважаемая в авангарде и новом российском искусстве. Состав ее попечительского совета и жюри впечатляет: Михаил Пиотровский, Владимир Гусев, Василий Церетели, Александр Кан, Екатерина Винникова...

В этом году среди номинантов особенно много театральных постановок. А на главную награду Гран-при "Поп-механика" вполне может рассчитывать режиссер Театра ТРУ Александр Артемов, поставивший спектакль "Последний ветер дикого запада". Премьера прошла на Малой сцене БДТ имени Товстоногова: знак признания режиссеру и молодым актерам. Не меньше шансов и у Петра Айду, который представил экспозицию "Покинутый дом: кунсткамера московских роялей"...

Проекты из лонг-листа можно будет увидеть и на выставке в ЦСИ им. Сергея Курёхина. Интересных работ становится всё больше, поэтому у премии новые номинации: "Электро-Механика" и "Этно-Механика".

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине