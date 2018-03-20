Эта награда вручается за новаторство в музыке, литературе, живописи, архитектуре и создании арт-объектов. Среди ее номинаций есть по-настоящему уникальные: например, "Фестивали в современном искусстве", "Лучший медиаобъект" или "Искусство в общественном пространстве".

Именно поэтому награда имени Сергея Курёхина - композитора, экс-участника "Аквариума" и создателя, пожалуй, самого эксцентричного экспериментального музыкально-художественного проекта страны "Поп-механика" - весьма уважаемая в авангарде и новом российском искусстве. Состав ее попечительского совета и жюри впечатляет: Михаил Пиотровский, Владимир Гусев, Василий Церетели, Александр Кан, Екатерина Винникова...

В этом году среди номинантов особенно много театральных постановок. А на главную награду Гран-при "Поп-механика" вполне может рассчитывать режиссер Театра ТРУ Александр Артемов, поставивший спектакль "Последний ветер дикого запада". Премьера прошла на Малой сцене БДТ имени Товстоногова: знак признания режиссеру и молодым актерам. Не меньше шансов и у Петра Айду, который представил экспозицию "Покинутый дом: кунсткамера московских роялей"...

Проекты из лонг-листа можно будет увидеть и на выставке в ЦСИ им. Сергея Курёхина. Интересных работ становится всё больше, поэтому у премии новые номинации: "Электро-Механика" и "Этно-Механика".