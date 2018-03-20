Сто южнокорейских генералов отправят в отставку

В течение ближайших четырех лет в Вооруженных силах Южной Кореи количество генералов уменьшится сразу на 100 человек. Этот план входит в состав программы "Военная реформа 2.0", которая нацелена на создание более компактной, но в то же время лучше оснащенной и отвечающей требованиям современности армии.

"Первоначально мы планировали сократить лишь 80 генеральских должностей в войсках, но министр обороны Сон Ён Му сам предложил пойти дальше, уменьшив количество генералов на 100 человек", - заявили в правительстве Южной Кореи.

Данное сокращение было неизбежно, так как численность армии РК снизится в ближайшие годы на 118 тысяч человек, достигнув в итоге показателя в 500 тысяч. Эта во многом вынужденная мера вызвана снижением рождаемости в стране.

В Южной Корее до сих пор действует всеобщая воинская повинность. Срок службы для солдат - в среднем около двух лет.

В первую очередь волна сокращений среди как генералов, так и обычных военнослужащих затронет сухопутные войска. Из ожидаемой "сотни" 90 генеральских должностей будут ликвидированы именно в этом роде войск, тогда как в ВМС, ВВС и корпусе морской пехоты количество генералов уменьшится лишь на 10 человек.

Впрочем, в структуре ВС РК доминирует именно сухопутная армия. В настоящий момент в южнокорейских сухопутных войсках насчитывается 313 генералов, в военно-воздушных силах - 59, в ВМС - 49, в морской пехоте - 15.