Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности

Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности из-за незначительной доли в расчетах. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Он заметил, что на текущий момент на криптовалюты приходится менее одного процента с точки зрения глобальных платежей.

"Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет", - заключил Сторчак.

Ранее в Госдуму был внесен базовый для индустрии криптовалют законопроект "О цифровых финансовых активах".

Документ разрешает обмен на фиатные деньги токенов (криптовалюты, выпускаемые для привлечения финансирования) и устанавливает, что Банк России по согласованию с правительством определит в определенных случаях возможность обмена "иных цифровых финансовых активов".