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20.03.2018 10:21
Рубрика: В мире

Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

Текст: Александр Ленин

Британская компания Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на расследование британского канала Channel 4.

Некоторые СМИ утверждают, что Cambridge Analytica сотрудничала со штабом нынешнего президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании.

Журналист Channel 4 напросился на беседу к главе корпорации Александру Нику и некоторым другим ее представителям под видом клиента, который якобы намеревался повлиять на результаты выборов на Шри-Ланке. Соответствующие разговоры корреспондент записал на скрытую камеру.

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В минувший понедельник Channel 4 представил фильм, в котором рассказывается о вмешательстве Cambridge Analytica в более чем 200 выборов в различных зарубежных странах. Среди них, в частности, Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина.

Для этого использовались, как утверждает телеканал, различные методы, включая взятки, провокации и вбросы компромата на кандидатов. Созданная в 2013 году Cambridge Analytica за время своего существования собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook.

Британская корпорация в ответ на публикацию Channel 4 подтвердила, что ее сотрудники встречались с журналистом телеканала, однако указали, что их ответы на вопросы представителя СМИ были истолкованы неверно.

Позже глава британской Cambridge Analytica Александр Никс в интервью газете Times заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет спасти корпорацию. "Если это поможет компании, то это правильный поступок. На кону будущее 150 молодых людей", - подчеркнул он.

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