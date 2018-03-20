Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. Также лидеры обсудили много других важных вопросов: от Сирии и Украины до энергетики. Кроме того, главы государств обсудили возможную личную встречу. Разговор был ориентирован на преодоление проблем в российско-американских отношениях, рассказали в Кремле.

"Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества. Проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики.

Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. Лидеры отметили необходимость скорейших сдвигов в их урегулировании.

"Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами", - сообщили в кремлевской пресс-службе.

Условлено о развитии двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США (напомним, что Госсекретарь Рекс Тиллерсон отправлен в отставку, и его сменит Майк Помпео).

Особое внимание лидеры уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

"В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, что утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие на тот момент поздравлений по телефону от Трампа. "Утро вечера мудренее", - сказал тогда он. "Не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами", - уточнил Песков.

"Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Напомним также, что ранее представитель президента США Хоган Гидли заявил журналистам на борту президентского лайнера, что Белый дом не удивлен результатами выборов в России и никаких поздравительных звонков президента США кому бы то ни было не запланировано.