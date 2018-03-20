Администрация США может ввести таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму в 60 миллиардов долларов в год. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации, соответствующий пакет документов подготовлен и Белый дом планирует официально объявить о нем уже в пятницу, 23 марта, хотя окончательного решения еще не принято.

По данным издания, изначально советники Трампа подготовили пакет пошлин на товары из КНР на 30 миллиардов долларов, но президент остался недоволен и дал указание удвоить размер сборов. Новые тарифы коснутся примерно сотни товаров, которые, как считает глава Белого дома, были разработаны и производятся в Поднебесной с использованием коммерческих тайн, похищенных у американских корпораций или раскрытых ими в обмен на доступ к китайскому рынку. Дисбаланс в американо-китайских торговых отношениях был одной из центральных тем предвыборной кампании Дональда Трампа, который обвинял Пекин в поставках продукции в США по заниженным ценам, манипуляциях с курсом юаня. В ответ он грозил ввести антидемпинговые пошлины, рассчитывая, что это приведет к созданию новых рабочих мест в США, а также будет своего рода "карательной мерой" за кражу Китаем американской интеллектуальной собственности.

Планы Белого дома укладываются в мировоззрение Трампа в духе "Америка прежде всего", характерными чертами которого являются экономический национализм и протекционизм. Глава Белого дома не раз заявлял, что сложившаяся в процессе глобализации система торговых связей США не отвечает их интересам, и в частности "привела к ликвидации рабочих мест в стране, переносу промышленного производства за рубеж, росту торгового дефицита". На его взгляд, торговые партнеры обогащаются за счет США и ведут себя нечестно.

Трамп, как отмечают эксперты, пытается исправить это в присущей ему по бизнесу агрессивной манере. Он уже не раз демонстрировал готовность к односторонним острым шагам, несмотря на возражения своих советников, часть которых опасается начала торговой войны и негативных последствий для американских предприятий. В первые же дни своего президентства Трамп объявил об отказе от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТПП). А несколько недель назад ввел пошлины на импорт в США алюминиевой и сталелитейной продукции в размере 10 и 25 процентов соответственно, что вызвало возмущение торговых партнеров, в том числе стран Евросоюза. Главный экономический советник президента США Гэри Кон выступал против этих барьеров и за несколько дней до их анонса ушел в отставку. Его преемник Лоуренс Кадлоу дал понять, что является сторонником жесткой линии по отношению к КНР.

Трамп дал указание удвоить размер таможенных сборов с товаров из КНР

Эксперты указывают, что нанести ущерб именно компаниям из КНР непросто, поскольку импортируемые из Поднебесной товары зачастую производятся транснациональными корпорациями. "Не хочет же президент повысить цены на них и пустить под откос акции Apple", - считает эксперт Института Петерсона по международной экономике Николас Лэрди. Он также сомневается, что введение пошлин приведет к созданию рабочих мест в США, поскольку сокращение импорта из КНР не означает автоматического импортозамещения национальными продуктами.