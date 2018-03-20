Новости

Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
Названа предварительная причина взрыва в Мурманске 19:03
В Москве задержан актер из сериала "Последний мент" Анатолий Наряднов 18:55
Под Ульяновском учились бороться с джихад-мобилями 18:55
Исследование: Электрошок вернет подвижность после паралича 18:52
По факту взрыва газа в Мурманске возбудили дело 18:48
"Симпсоны" трогательно почтили память Стивена Хокинга 18:45
Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы 18:42
Александр Лукашенко объяснил, почему не заводит блог в Instagram 18:40
ФАС возбудила дело против московского аэропорта из-за недопуска такси 18:34
Посол России в Лондоне рассказал об угрозах от британцев 18:30
Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 19:07
Рубрика: В мире

Трамп замахнулся на Пекин

Президент США угрожает пошлинами товарам из Китая на 60 миллиардов долларов
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Администрация США может ввести таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму в 60 миллиардов долларов в год. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации, соответствующий пакет документов подготовлен и Белый дом планирует официально объявить о нем уже в пятницу, 23 марта, хотя окончательного решения еще не принято.

По данным издания, изначально советники Трампа подготовили пакет пошлин на товары из КНР на 30 миллиардов долларов, но президент остался недоволен и дал указание удвоить размер сборов. Новые тарифы коснутся примерно сотни товаров, которые, как считает глава Белого дома, были разработаны и производятся в Поднебесной с использованием коммерческих тайн, похищенных у американских корпораций или раскрытых ими в обмен на доступ к китайскому рынку. Дисбаланс в американо-китайских торговых отношениях был одной из центральных тем предвыборной кампании Дональда Трампа, который обвинял Пекин в поставках продукции в США по заниженным ценам, манипуляциях с курсом юаня. В ответ он грозил ввести антидемпинговые пошлины, рассчитывая, что это приведет к созданию новых рабочих мест в США, а также будет своего рода "карательной мерой" за кражу Китаем американской интеллектуальной собственности.

Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин на европейские автомобили

Планы Белого дома укладываются в мировоззрение Трампа в духе "Америка прежде всего", характерными чертами которого являются экономический национализм и протекционизм. Глава Белого дома не раз заявлял, что сложившаяся в процессе глобализации система торговых связей США не отвечает их интересам, и в частности "привела к ликвидации рабочих мест в стране, переносу промышленного производства за рубеж, росту торгового дефицита". На его взгляд, торговые партнеры обогащаются за счет США и ведут себя нечестно.

Трамп, как отмечают эксперты, пытается исправить это в присущей ему по бизнесу агрессивной манере. Он уже не раз демонстрировал готовность к односторонним острым шагам, несмотря на возражения своих советников, часть которых опасается начала торговой войны и негативных последствий для американских предприятий. В первые же дни своего президентства Трамп объявил об отказе от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТПП). А несколько недель назад ввел пошлины на импорт в США алюминиевой и сталелитейной продукции в размере 10 и 25 процентов соответственно, что вызвало возмущение торговых партнеров, в том числе стран Евросоюза. Главный экономический советник президента США Гэри Кон выступал против этих барьеров и за несколько дней до их анонса ушел в отставку. Его преемник Лоуренс Кадлоу дал понять, что является сторонником жесткой линии по отношению к КНР.

Трамп дал указание удвоить размер таможенных сборов с товаров из КНР

Эксперты указывают, что нанести ущерб именно компаниям из КНР непросто, поскольку импортируемые из Поднебесной товары зачастую производятся транснациональными корпорациями. "Не хочет же президент повысить цены на них и пустить под откос акции Apple", - считает эксперт Института Петерсона по международной экономике Николас Лэрди. Он также сомневается, что введение пошлин приведет к созданию рабочих мест в США, поскольку сокращение импорта из КНР не означает автоматического импортозамещения национальными продуктами.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине