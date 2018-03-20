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20.03.2018 18:50
Рубрика: Общество

Отбор по химии

Комбинация уникальных веществ создала человека
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Как возник человек? Кто-то уверен, что все очевидно - хватило шести дней творения. Другие уверены: его создал труд. Однако у самой науки ответа нет до сих пор. Но она уже точно знает, что труд здесь ни при чем. Сегодня известно, что у человека и шимпанзе общий предок, а гены совпадают примерно на 96 процентов. Но тогда почему эти почти родственники такие разные? Над этой загадкой давно и упорно бьются ученые ведущих лабораторий мира. Одна из последних версий опубликована в журнале PNAS.
Изменения в химии мозга человека сопровождались изменениями как в его поведении, так и в анатомии. Фото: AP Изменения в химии мозга человека сопровождались изменениями как в его поведении, так и в анатомии. Фото: AP
Изменения в химии мозга человека сопровождались изменениями как в его поведении, так и в анатомии. Фото: AP

В центре внимания мозг, точнее, так называемый стриатум. Долгое время считалось, он в основном отвечает за двигательные функции. Иными словами, находится в мозге на вторых ролях. И как оказалось, вовсе незаслуженно. Новые эксперименты продемонстрировали, что стриатум играет ведущую роль в социальном поведении человека, в умении жить в ладу с себе подобными и даже в таком феномене, как моногамия. Но и этого мало. Влияя на стриатум, ученые поняли, как можно менять поведение человека, сделать его, к примеру, агрессивным или наоборот, дружелюбным. Здесь работают нейромедиаторы, вещества, которые участвуют в передаче сигналов между нейронами. Скажем, при недостатке в стриатуме мозга серотонина человек становится агрессивным, а при дефиците дофамина перестает получать удовольствие, в том числе и от общения с окружающими.

Фото: depositphotos.com
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В результате родилась гипотеза: эволюционные изменения в химии стриатума стали причиной, что у нашего далекого предка появилось социальное поведение, эмпатия, моногамия и т. д. Словом, он стал человеком.

Чтобы подтвердить эту версию, ученые измерили уровень нейромедиаторов в стриатуме человека и человекообразных обезьян. Оказалось, что концентрация серотонина у нас выше, чем у приматов. Это повышает контроль над эмоциями, снижает агрессию, способствует кооперации членов группы. То же касается и нейропептида Y, который у человека тоже высок. Выше у нас и уровень дофамина, что способствует получению удовольствия при общении с себе подобными. Кроме того, дофамин связан с моногамией. А вот уровень нейромедиатора ацетилхолина у человека ниже, чем у других приматов. И это снижает нашу агрессию, увеличивает доброжелательность.

Агрессией и дружелюбием можно управлять

Таким образом, получается, что природа наделила только человека уникальным набором "социальных" нейромедиаторов: высокие уровни серотонина, нейропептида Y, дофамина и низкие концентрации ацетилхолина. Ученые полагают, что отбор на столь специфический "букет" нейромедиаторов происходил уже у ранних гоминид. И сопровождался изменениями как в их поведении, так и анатомии.

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