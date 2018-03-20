В каком возрасте мужчинам лучше заводить детей? И стоит ли это делать в солидных годах? Конечно, дело сугубо индивидуальное. Среди отцов "кому за 60" есть немало известных личностей. Так, в 63 года стал отцом актер Валерий Золотухин. Ровно 60 было певцу Роду Стюарту, когда у него родился седьмой ребенок. Олег Табаков "родил" дочку в 71 год, баскетбольный тренер Александр Гомельский стал папой в 70, актер Александр Белявский - в 71. У легендарного актера Марлона Брандо последний из его многочисленных отпрысков родился, когда актеру было 70 лет.

Раньше больше внимания обращали на то, как позднее материнство отразится на здоровье потомства. Ведь женщина должна ребенка не просто зачать, но и выносить. Считалось, что накопившиеся с возрастом в женском организме проблемы с высокой вероятностью коснутся и детей. А теперь ученые добрались и до папаш. Например, оказалось, что у пожилых отцов выше вероятность появления детей с расстройствами психики - синдрома дефицита внимания, аутизма, суицидальных наклонностей и т.д.

Чтобы разобраться в роли возрастных отцов, немецкие ученые провели серию экспериментов на мышах. Итог: мышата от самцов "в возрасте" старели быстрее, чем от молодых. Очевидное объяснение: как и в случае позднего материнства, виноваты накопившиеся генетические дефекты в половых клетках мужчин. Со временем их становится все больше, а ремонтные системы не успевают их исправлять. Весь этот груз они сваливают на потомство, поэтому у мужчин чаще рождаются дети с наследственными нарушениями.

Но оказалось, что все не так просто. Немецкие ученые открыли другой механизм изменения работы генов. Дело в том, что сами ДНК могут не мутировать, и тем не менее работа генов может измениться. По самым разным причинам, в которые в ходе жизни попадет организм (радиация, длительный сильный стресс т.д.), к той или иной "букве" генетического текста может присоединиться так называемая метильная группа. Она меняет активность расположенных рядом генов, и они начинают работать как сильнее, так и слабее. А это серьезно меняет работу всего организма.

В эксперименте немцев потомства от молодых и старых самцов "пришитые" к ДНК группы оказались разными, что, впрочем, неудивительно. А вот другой результат был неожиданным. Рисунки метильных групп на ДНК у старых самцов и их потомства оказались очень похожи. Причем они расположены именно на тех генах, которые влияют на продолжительность жизни и связаны с различными возрастными патологиями. Получается, что отцы заранее настроили геном своих детей на старость. То есть старость переходит по наследству.

Возрастными отцами были, например, Александр Гомельский, Валерий Золотухин, Марлон Брандо

Авторы исследования осторожны, утверждают, что эти результаты надо многократно перепроверить. Но если все подтвердится и механизм наследования именно такой, то появляется возможность для создания лекарств, которые позволят возрастным мужчинам иметь детей без патологий.

Впрочем, здесь надо напомнить о другом "громком" исследовании, которое было проведено несколько лет назад американскими учеными. Они сравнили данные о здоровье 2,6 миллиона детей. Возраст их матерей был приблизительно одинаков, а отцов разнился в 2 и даже в 3 раза. Оказалось, что больше всего проблем со здоровьем уже в первые месяцы жизни испытывали дети от совсем молодых отцов, до 20 лет. Гораздо здоровее были дети, рожденные от мужчин между 20 и 30 годами. А счастливее всех оказались отпрыски 50- и 60-летних отцов.

Мальчики и девочки молодых папаш на 15 процентов чаще рождаются недоношенными. Смертность среди этих детей также намного выше средней. Шанс умереть уже в первый месяц своей жизни у них на 22 процента выше, чем у остальных; не дожить до первого дня рождения - на 41 процент. Зато дети мужчин после 60 почти не сталкиваются с проблемами, присущими отпрыскам молодых.

В чем причина? Мнения разошлись. Некоторые предполагали, что это связано с качеством спермы, которое у молодых значительно ниже, чем у зрелых мужчин. Огромную роль может играть и образ жизни мужчины, включая его работу и заработок, считают другие медики. Молодые отцы обычно не могут тратить много денег на заботу о будущей маме. Они также сильнее подвержены вредным привычкам - курению и алкоголизму, чем мужчины в возрасте. Тогда многие ученые скептически восприняли эти результаты американцев, ссылаясь на другие работы, где выводы прямо противоположные. Последние исследования немецких ученых подтверждают такой скепсис. Так что влияние возрастных отцов на свое потомство еще предстоит тщательно изучать, не делая поспешных выводов.

Комментарий



Светлана Боринская, доктор биологических наук, Институт общей генетики РАН:

Менять последовательность нуклеотидов в ДНК генетики научились с помощью технологии редактирования генов (CRISPR). Например, удалось изменить "больные" гены с восстановлением их функций, что в будущем позволит побеждать неизлечимые болезни. Но и старение, и часть болезней связаны не с изменением генетического "текста", а с разметкой ДНК метильными группами. Если удастся изменить эту разметку, то можно победить еще часть болезней. Возможно, даже замедлить старение.