Вовсе не открытие антибиотиков спасло многие миллионы жизней, утверждают ученые. Самым важным изобретением в медицине считается хлорирование воды. Оно начало применяться в XIX веке и остановило распространение инфекций, которые уносили жизни целых городов. Сегодня им обеззараживают воду на 90 процентах водопроводных станций в мире.

Однако помимо очевидных достоинств он имеет серьезные минусы. Хлор - это сильный яд. Он разрушает любую органику и создает на ее основе различные токсины, вызывая опасные заболевания, в том числе и онкологические. Эпидемиологи США сравнили карты хлорирования воды и распределения заболеваний раком мочевого пузыря и органов пищеварения. Вывод: чем больше в воде хлора, тем чаще появляются злокачественные опухоли.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали уникальное устройство, способное заменить обеззараживание воды хлором. Вместо него применен другой реагент - феррат натрия. Он не только убивает опасные бактерии, но и разлагает многие токсины. А главное вообще не образует токсины. Авторы утверждают, что новый реагент более сильное "оружие", чем хлор. К примеру, для обеззараживания литра питьевой воды летом необходимо лишь 0,5 г феррата натрия вместо 4,5 г хлора, а зимой 0,2 г феррата вместо 2 г хлора. То есть дозу реагента можно снизить приблизительно в 10 раз.

- Конечно, при подготовке питьевой воды совсем отказаться от хлора невозможно, ведь надо обеспечить абсолютную гарантию, что в воде нет никаких вредных бактерий, - сказал корреспонденту "РГ" старший научный сотрудник СПбПУ Михаил Брунман. - Поэтому мы предлагаем атаку на бактерии проводить в два этапа. Вначале пропустить воду через феррат натрия, который убьет львиную долю бактерий, а затем хлор подберет "хвосты". Это позволит во много раз снизить отрицательное воздействие этого вещества на воду.

По сути это единственная технология, где у хлора еще остается небольшой шанс для применения. Во всех остальных его можно заменять ферратом натрия. Особенно актуален он там, где в сточных водам вообще не должно быть хлора. Им нельзя обрабатывать воды, сливаемые в естественные водоемы, так как он обладает длительным последействием и образует токсичные соединения при взаимодействии с органикой. А феррат быстро реагирует и разлагается до нетоксичных продуктов, что позволяет сливать обработанные им воды в естественные водоемы. Более того, он может нейтрализовать хлор в уже очищенной воде.

Новый метод очистки испытан на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор" (Тосненский район Ленинградской области). Феррат справился с такими загрязнениями, как нефтепродукты и их производные, азот-, фосфор-, серосодержащие вещества, цианиды, аммиак, тяжелые металлы и другие загрязнители в промышленных стоках и водоемах.

- Надо пояснить, что достоинства феррата натрия известны давно, но для очистки воды он практически не применяется, - говорит Михаил Брунман. - Дело в том, что технологии его получения довольно сложны и дороги. Мы же нашли способ сделать его практически даровым.

Как? Известно, феррат натрия получают из щелочи, но она образуется и при выделении хлора из раствора обычной соли. Ученые совместили два эти процесса. Так родилась установка, где с помощью обычного электролиза соляного раствора одновременно можно получить и хлор, и феррат натрия. Последний образуется, та как в раствор постепено переходит железо одного из электродов.

По мнению ученых университета, новый реагент может помочь при чрезвычайных ситуациях, когда большие группы населения временно остаются без питьевой воды, а брать ее из природных источников можно, только предварительно дезинфицируя. Для таких ситуаций можно создать мобильную установку по производству феррата прямо там, где находятся люди, нуждающиеся в питьевой воде.