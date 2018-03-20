Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален, который не смог отобраться на Игры в Пхенчхане, попал в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира. Соревнования пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта.

Кубковые гонки в этом сезоне у Бьорндалена совсем не задались. Шестикратный победитель КМ набрал 109 очков и занимает 44-е место в общем зачете. Чтобы получить путевку в Корею, легенде норвежского биатлона нужно было один раз попасть в "цветы" (топ-6) или дважды - в 12 сильнейших. Однако Бьорндален добежал лишь до 18-го места индивидуальной гонки в Швеции.

Уже после Олимпиады 44-летний Уле Эйнар принял участие в этапах в Контиолахти, где финишировал 12-м в спринте, и в Холменколлене.

Отметим, что в заявку сборной России на домашний этап в Тюмени вошел Антон Шипулин, занимающий третье место в общем зачете Кубка мира.