Ужасающие кадры из парка аттракционов поразили интернет

Жительница Ирландии по имени Меган Конноли опубликовала в Twitter видео из американского парка аттракционов. На кадрах видно, что девушка была не готова к таким ярким впечатлениям.

The moment my soul left my body.. pic.twitter.com/xHJNLLI8bp — Megan Connolly (@MeganConnolly4) 16 марта 2018 г.

"В этот момент душа покинула мое тело", - подписала ролик Меган.

Меган с подругой решили прокатиться на популярном аттракционе "Катапульта", который поднимается на высоту более 90 метров. Девушка была напугана еще до того, как качели тронулись, а когда они начали набирать высоту, Конноли не могла перестать громко кричать.

"Когда меня пристегнули к креслу, я запаниковала. В голове пронеслись мысли о том, что замки могут открыться в 90 метрах над землей, и тогда все плохо закончится", - рассказала ирландка в интервью ресурсу Independent.

Пост набрал более 34 тысяч лайков и 8 тысяч ретвитов. Комментаторы отметили, что их очень насмешил ролик, однако некоторые признались, что их также очень пугают такие опасные аттракционы.