Ужасающие кадры из парка аттракционов поразили интернет

20.03.2018, 11:58 Текст: Анна Баранова

Жительница Ирландии по имени Меган Конноли опубликовала в Twitter видео из американского парка аттракционов. На кадрах видно, что девушка была не готова к таким ярким впечатлениям.

"В этот момент душа покинула мое тело", - подписала ролик Меган.

Меган с подругой решили прокатиться на популярном аттракционе "Катапульта", который поднимается на высоту более 90 метров. Девушка была напугана еще до того, как качели тронулись, а когда они начали набирать высоту, Конноли не могла перестать громко кричать.

Трогательная записка от хитрого ребенка насмешила соцсети
Умер один из самых популярных на YouTube котов

"Когда меня пристегнули к креслу, я запаниковала. В голове пронеслись мысли о том, что замки могут открыться в 90 метрах над землей, и тогда все плохо закончится", - рассказала ирландка в интервью ресурсу Independent.

Пост набрал более 34 тысяч лайков и 8 тысяч ретвитов. Комментаторы отметили, что их очень насмешил ролик, однако некоторые признались, что их также очень пугают такие опасные аттракционы.

видео
Фото: depositphotos.com
На YouTube будут бороться с "теориями заговора" 16.03.2018
Мужчина нашел идеальный способ разыграть свою дочь 13.03.2018
Видео: Шаолиньский монах пробил иголкой стекло 28.02.2018
интернет
Фото: depositphotos.com
В Facebook расследуют хищение данных 50 миллионов пользователей 19.03.2018
Умер один из самых популярных на YouTube котов 19.03.2018
"ВКонтакте" запустил сервис любовных знакомств 16.03.2018
соцсети
Фото: depositphotos.com
Супруги нашли судьбоносное фото, сделанное до их знакомства 16.03.2018
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий