В Анталье назвали улицу в честь Андрея Карлова

Одна из улиц в популярном среди российских туристов городе Демре турецкой провинции Анталья названа в честь погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Как сообщило агентство Anadolu, соответствующее решение о переименовании улицы, ведущей к церкви Святого Николая, было принято городским советом Антальи.

"Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей. В рамках Недели памяти Карлова, которая пройдет в Анталье с 20 по 27 марта, будут организованы такие культурные мероприятия, как выставка и концерт, экскурсии по церкви Святого Николая, античному городу Андриаке и музеям", - сказал по случаю события мэр Антальи Мендерес Тюрел.

По его словам, 22 марта на этой же улице состоится официальное открытие барельефа Андрея Карлова. Демре является городом-побратимом Клинцов, откуда был родом российский дипломат.

Напомним, Карлова убили в Анкаре 19 декабря 2016 года во время его выступления на церемонии открытия экспозиции "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Исполнителя - бывшего полицейского Мевлюта Алтынташа - ликвидировали на месте преступления.

Согласно версии Анкары, убийство посла было организовано Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти также обвиняют в организации попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года.