В Бахрейне подростка отправили в тюрьму за участие в демонстрации

Суд Бахрейна приговорил 14-летнего подростка к шести месяцам тюрьмы. Такое наказание Касем Али аль-Шахаби получил за участие в "незаконных собраниях". Обвиняемый был взят под стражу прямо в здании суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "Аль-Люулюу".

Молодежные оппозиционные группировки постоянно устраивают в Бахрейне демонстрации против действующих властей, обвиняя их в дискриминационной политике по отношению к шиитам.

Правозащитные организации королевства обеспокоены продолжающими арестами детей, не достигших возраста 18 лет.