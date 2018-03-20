В Барселоне освободили взятую в заложники жену консула Мали

Женщина, которую неизвестный взял в заложники в консульстве Мали в Барселоне, освобождена. Информация об этом появилась на официальной странице полиции Каталонии в Twitter. В правоохранительных органах отметили, что потерпевшая не пострадала, она "в целости и сохранности".

"Мужчина, который ее удерживал, задержан", - заявили стражи порядка. Напомним, гражданин Мали захватил жену почетного консула этой африканской страны в Барселоне. Полицейские несколько часов вели переговоры.

Злоумышленник требовал урегулирования своей административной ситуации, передает ТАСС.