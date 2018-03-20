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20.03.2018 19:16
Рубрика: Спорт

В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф

Текст: Илья Трисвятский
После очередного тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Единой лиги еще больше обостряется борьба за путевки в плей-офф, которую ведут участники в нижней половине турнирной таблицы. По 5-6 побед при разном количестве игр - сразу у шести команд, занимающих места с 7-го по 12-е, а в плей-офф выйдут восемь сильнейших клубов по итогам двухкругового турнира.

Чемпионат Единой лиги настолько непредсказуем, что почти каждый тур дарит болельщикам сенсации, неожиданные результаты или матчи, которые отличаются необычайным упорством соперников, определяющих победителя на последних секундах основного времени либо в овертайме.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Вот и в прошедшем туре грянула сенсация. Краснодарский "Локомотив-Кубань", выигравший все 18 (!) проведенных матчей в Еврокубке, где добрался же до полуфинала, в столице Беларуси потерпел поражения от "Цмоки-Минск" - 84:88 в дополнительной пятиминутке. У хозяев отличился Девон Саддлер (22 очка), в составе гостей самым результативным стал Дмитрий Кулагин (20). Заметим, что игроки обоих команд заметно нервничали при исполнении штрафных бросков - всего 23 промаха, в том числе дюжина у белорусского клуба и 11 осечек у железнодорожников.

- Эту игру можно было завершить и в основное время, но надо же попадать штрафные, - сказал главный тренер "Цмоки-Минск" Александр Крутиков. - Мы сыграли с другой энергией, чем в предыдущем матче. Было именно самопожертвование, самоотдача от всех ребят. Каждый, кто выходил на площадку, набирал очки. Но суть даже не в этом, а в том, что мы сыграли единой командой.

Наставник "Локо" Саша Обрадович обозначил одну из причин поражения своих подопечных:

"Наверное, мы больше думали о предстоящем первом матче полуфинала Еврокубка против итальянской "Реджо-Эмилии". В Минске мы не были достаточно сфокусированы на происходящем, допустили много ошибок, включая тактические просчеты".

Драматично развивались события на берегах Волги, где БК "Нижний Новгород" принимал казахстанскую "Астану" и победил с минимальной разницей в счете - 79:78. Концовка встречи получилась фееричной и насыщенной. За 15 секунд до сирены об окончании основного времени матча нижегородец Иван Стребков сократил отставание своей команды с пяти до двух очков дальним попаданием - 76:78. Наставник "Астаны" Михаил Карпенко тут же попросил тайм-аут, однако минутный перерыв гостям на пользу не пошел. После возобновления игры они потеряли мяч (ошибся Лари Гордон), хозяева бросились в атаку и Артем Комолов почти одновременно с сиреной и при сопротивлении все же бросил мяч из-за трехочковой дуги по высочайшей траектории - точно в цель! Победа нижегородцев, вызвавшая бурю восторга на трибунах местного дворца спорта.

Фото: РИА Новости
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- Я прекрасно понимаю, что сейчас почувствовал мой визави Михаил Карпенко после этого трехочкового попадания с сиреной в исполнении Комолова. Мы в таких ситуациях оказывались уже несколько раз в этом сезоне, - признался главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич. - Может, не удача улыбнулась, а скорее нам вернулось за ряд поражений в два-три очка от более статусных команд Единой лиги. Теперь до конца регулярного чемпионата у нас все игры будут решающие в плане шансов на попадание в плей-офф. Нельзя играть в расслабленном состоянии, нельзя проявлять неуважение к сопернику. Каторжная была победа над "Астаной"!

В других встречах прошедшего неполного тура эстонский "Калев" дома одолел саратовский "Автодор" - 95:89, латвийский ВЭФ у себя в Риге переиграл пермскую "Парму" - 78:67.

В полуфинале Еврокубка "Локомотив-Кубань" сыграет с "Реджо Эмилией"

Положение команд

1. УНИКС (Казань) - 14 побед - 1 поражение (процент побед - 93,3%);

2. ЦСКА - 16-2 (88,9);

3. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 12-4 (75,0);

4. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 12-5 (70,6);

5. "Химки" (Московская обл.) - 9-8 (52,9);

6. "Автодор" (Саратов) - 8-8 (50,0);

7. "Астана" (Казахстан) - 6-11 (35,3);

8. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 6-11 (35,3);

9. "Нижний Новгород" - 5-10 (33,3);

10. ВЭФ (Рига, Латвия) - 6-12 (33,3):

11. "Калев" (Таллинн, Эстония)- 6-13 (31,6);

12. "Парма" (Пермь) - 5-11 (31,3);

13. "Енисей" (Красноярск) - 3-12 (20,0).

Ближайшие матчи:

25 марта.

"Астана" - "Парма", "Цмоки-Минск" - "Нижний Новгород".

26 марта.

"Химки" - УНИКС, ЦСКА - "Енисей".

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