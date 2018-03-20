В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф

Чемпионат Единой лиги настолько непредсказуем, что почти каждый тур дарит болельщикам сенсации, неожиданные результаты или матчи, которые отличаются необычайным упорством соперников, определяющих победителя на последних секундах основного времени либо в овертайме.
Вот и в прошедшем туре грянула сенсация. Краснодарский "Локомотив-Кубань", выигравший все 18 (!) проведенных матчей в Еврокубке, где добрался же до полуфинала, в столице Беларуси потерпел поражения от "Цмоки-Минск" - 84:88 в дополнительной пятиминутке. У хозяев отличился Девон Саддлер (22 очка), в составе гостей самым результативным стал Дмитрий Кулагин (20). Заметим, что игроки обоих команд заметно нервничали при исполнении штрафных бросков - всего 23 промаха, в том числе дюжина у белорусского клуба и 11 осечек у железнодорожников.
- Эту игру можно было завершить и в основное время, но надо же попадать штрафные, - сказал главный тренер "Цмоки-Минск" Александр Крутиков. - Мы сыграли с другой энергией, чем в предыдущем матче. Было именно самопожертвование, самоотдача от всех ребят. Каждый, кто выходил на площадку, набирал очки. Но суть даже не в этом, а в том, что мы сыграли единой командой.
Наставник "Локо" Саша Обрадович обозначил одну из причин поражения своих подопечных:
"Наверное, мы больше думали о предстоящем первом матче полуфинала Еврокубка против итальянской "Реджо-Эмилии". В Минске мы не были достаточно сфокусированы на происходящем, допустили много ошибок, включая тактические просчеты".
Драматично развивались события на берегах Волги, где БК "Нижний Новгород" принимал казахстанскую "Астану" и победил с минимальной разницей в счете - 79:78. Концовка встречи получилась фееричной и насыщенной. За 15 секунд до сирены об окончании основного времени матча нижегородец Иван Стребков сократил отставание своей команды с пяти до двух очков дальним попаданием - 76:78. Наставник "Астаны" Михаил Карпенко тут же попросил тайм-аут, однако минутный перерыв гостям на пользу не пошел. После возобновления игры они потеряли мяч (ошибся Лари Гордон), хозяева бросились в атаку и Артем Комолов почти одновременно с сиреной и при сопротивлении все же бросил мяч из-за трехочковой дуги по высочайшей траектории - точно в цель! Победа нижегородцев, вызвавшая бурю восторга на трибунах местного дворца спорта.
- Я прекрасно понимаю, что сейчас почувствовал мой визави Михаил Карпенко после этого трехочкового попадания с сиреной в исполнении Комолова. Мы в таких ситуациях оказывались уже несколько раз в этом сезоне, - признался главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич. - Может, не удача улыбнулась, а скорее нам вернулось за ряд поражений в два-три очка от более статусных команд Единой лиги. Теперь до конца регулярного чемпионата у нас все игры будут решающие в плане шансов на попадание в плей-офф. Нельзя играть в расслабленном состоянии, нельзя проявлять неуважение к сопернику. Каторжная была победа над "Астаной"!
В других встречах прошедшего неполного тура эстонский "Калев" дома одолел саратовский "Автодор" - 95:89, латвийский ВЭФ у себя в Риге переиграл пермскую "Парму" - 78:67.
Положение команд
1. УНИКС (Казань) - 14 побед - 1 поражение (процент побед - 93,3%);
2. ЦСКА - 16-2 (88,9);
3. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 12-4 (75,0);
4. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 12-5 (70,6);
5. "Химки" (Московская обл.) - 9-8 (52,9);
6. "Автодор" (Саратов) - 8-8 (50,0);
7. "Астана" (Казахстан) - 6-11 (35,3);
8. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 6-11 (35,3);
9. "Нижний Новгород" - 5-10 (33,3);
10. ВЭФ (Рига, Латвия) - 6-12 (33,3):
11. "Калев" (Таллинн, Эстония)- 6-13 (31,6);
12. "Парма" (Пермь) - 5-11 (31,3);
13. "Енисей" (Красноярск) - 3-12 (20,0).
Ближайшие матчи:
25 марта.
"Астана" - "Парма", "Цмоки-Минск" - "Нижний Новгород".
26 марта.
"Химки" - УНИКС, ЦСКА - "Енисей".